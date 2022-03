Novos Samsung Galaxy A chegam a 17 de março

Os smartphones Samsung Galaxy A são os mais populares da marca. Estamos a falar de uma linha mais acessível, com smartphones com bom desempenho e que tende a ser projetada para os mais jovens.

Há evento já marcado e os novos Galaxy A chegam dentro de poucos dias.

A linha Samsung Galaxy A é tão forte no seio da Samsung que, em 2021, o Galaxy A12 foi o smartphone da marca mais vendido a nível global, segundo dados apresentados pela Counterpoint.

Os preços acessíveis e especificações que garantem um bom desempenho são a fórmula que tem vindo a conquistar os utilizadores. Agora, a nova geração está a chegar.

O evento Galaxy A está marcado para dia 17 de março às 14 horas de Portugal continental, com transmissão em direto no canal de YouTube da Samsung e no Samsung Newsroom.

O novo Galaxy A53

Um dos modelos esperados para este evento é o Galaxy A53 5G que surgiu já nalgumas imagens partilhadas na Internet, onde é revelado que terá um ecrã Super AMOLED de 6,52" com resolução 1080x2400 píxeis e taxa de atualização de 120 Hz. A sua câmara principal será de 64 MP, conjugada com mais três câmaras (ultra wide de 12 MP; macro de 5 MP; e profundidade de 5 MP. A câmara frontal será de 32 MP.

Fala-se ainda que o smartphone virá com um SoC proprietário e terá 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão até 1TB. A bateria é anunciada com capacidade de 4500 mAh.