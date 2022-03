Após vários meses de recessão no mercado dos smartphones, o ano de 2021 foi de recuperação. As vendas voltaram a crescer e as marcas recuperaram as suas posições, quer em termos de vendas, quer em termos de lucros.

Os dados que gora foram apresentados vêm mostrar como essa evolução aconteceu e revelam uma tabela importantes. Ficou claro quais foram os smartphones mais vendidos no ano passado e mostram, claramente, que a Apple domina esta lista.

A luta pelo domínio do mercado dos smartphones reduz-se a 3 ou 4 players bem conhecidos. A Samsung tem estado no topo com a Apple a seguir, interrompida várias vezes pela Xiaomi. São estas as marcas que agora estão no top 10 dos smartphones mais vendidos.

O domínio desta lista está entregue à Apple, que consegue assumir 7 das 10 posições. A Xiaomi consegue colocar 2 smartphones nesta lista e a Samsung ocupa a restante posição que está disponível neste top 10.

Here is our list of global top 10 best-selling #smartphones in 2021: https://t.co/aKWL3d5Xzr



The #iPhone12 was the best-selling model with Apple securing seven spots in the list. @Apple, @Samsung and @Xiaomi were the only brands that made it to this list. #technews #technology pic.twitter.com/WrBLdHrxeT — Counterpoint (@CounterPointTR) March 8, 2022

Em termos concretos, o smartphone mais vendido durante 2021 foi o iPhone 12, com 2,9% do total. A lista segue depois totalmente entregue à Apple, com o iPhone 12 Pro Max, seguido do iPhone 13, iPhone 12 Pro e iPhone 11.

Curiosamente, os 3 primeiros smartphones desta lista têm um peso muito importante para a Apple. São os responsáveis por 41% do total de vendas da marca. O atraso na chegada ao mercado do iPhone 12 levou a que muitos adiassem para 2021 a sua compra.

A lista é seguida pelo primeiro smartphone da Samsung, o bem sucedido Galaxy A12, e o primeiro da Xiaomi, o Redmi 9A. A fechar temos mais 2 smartphones da Apple, o SE de 202 e o 13 Pro Max, sendo seguidos pela última proposta da Xiaomi, o Redmi 9.

Grande parte desta lista é resultado de uma procura crescente pelo 5G dos clientes da Apple. Isso levou a uma procura grande pelos modelos da marca. Além disso, houve também o fim do ciclo que a pandemia trouxe e que limitou por muitos meses o crescimento deste mercado dos smartphones.