Hyundai e Kia recebem a patente Face Unlock. Sim, o carro vai reconhecer o condutor

O reconhecimento facial é uma das tecnologias mais interessantes no que toca à segurança dos dispositivos. Aliás, a Apple já o provou há uns anos com o seu Face ID. Portanto, do smartphone para o carro, o salto é pequeno. Tanto é que a Hyundai e Kia receberam a patente Face Unlock. Este conjunto de segurança irá permitir que o carro reconheça o seu proprietário e funcione sem necessidade de qualquer chave.

As empresas garantem que a tecnologia é muito segura e que não há hipótese de um "sósia" ou gémeo ser confundido e levar o carro que não lhe pertence. Vamos ver como funciona o sistema.

A sua cara será a chave para entrar num Hyundai

A Hyundai e Kia não brincam. Estas empresas sul-coreanas continuaram a oferecer híbridos plug-in e híbridos a um custo muito competitivo e agora têm veículos elétricos que estão a abanar o mercado tradicional automóvel.

Depois de terem incluído algumas inovações nas suas apresentações recentes, as marcas poderão em breve fazer uso da tecnologia de desbloqueio facial.

A entidade reguladora de marcas e patentes dos EUA (USPTO) atribuiu o resisto de patente a um conjunto de tecnologias, com o nome de Face Unlock. As empresas planeiam criar mais atratividade nos seus veículos oferecendo ao consumidor facilidade de acesso dos veículos. Assim, o desbloqueio facial tem o potencial de tornar muito mais fácil entrar no seu carro e conduzi-lo.

Um olhar atento ao mercado automóvel vemos que este é um aspeto muito importante para as marcas. Tanto é que já vimos construtores de automóveis implementarem todo o tipo de soluções de trabalho para a chave do carro. Cartões, pulseiras, números de identificação pessoal (PINs), impressões digitais, e aplicações nos smartphones... todas estas soluções estão todos em uso atualmente.

Contudo, nem todas são populares, mas é bom tê-las. Cada solução procura resolver um problema que os proprietários de automóveis possam ter, mas o desbloqueio facial parece ser o caminho mais fácil e seguro para seguir em frente.

De acordo com um ficheiro USPTO recentemente divulgado que pode ser encontrado no final do artigo, a Hyundai e a Kia vão implementar o desbloqueio facial. Quando e em que carros ainda não é conhecido, mas já está a ser tomado esse caminho. A patente é uma confirmação sólida.

Como funciona o sistema Facial Unlock da Hyundai?

O novo sistema funciona de forma bastante simples. Baseia-se numa câmara inteligentemente escondida no pilar B. A câmara ativa-se quando o proprietário (ou outro condutor pré-registado) toca no puxador da porta. A câmara faz uma leitura à sua cara e, se o reconhecer deixa-o entrar. Depois, o utilizador poderá ligar o motor e arrancar.

Há também uma confirmação visual para além de poder abrir a porta do condutor - aparece um círculo verde no pilar B.

Infelizmente, não abre a porta para facilidade de acesso. Terá ainda de usar o puxador para isso. O desbloqueio facial apenas funciona com o mecanismo de fecho e garante que o alarme não é ativado.

Não se preocupe. Não funcionará se alguém estiver a mostrar uma imagem da sua cara. O sistema também vem com sensores que precisam de detetar profundidade e uma forma 3D.

E se este sistema falhar?

A patente já considera alternativas ao desbloqueio facial. Isto porque, como sabemos, poderá haver alguma alteração do comportamento das pessoas (como foi o caso da pandemia e das máscaras) que pode complicar a vida à tecnologia de leitura facial.

Então, caso o carro tenha problemas a detetar o rosto, irá solicitar um outro método.

Claro, aqui já passaremos para o nível do smartphone. E também é verdade que hoje nunca saímos de casa sem ele!

Nesse caso e se o carro não reconhecer a pessoas, o utilizador poderá usar o seu dispositivo que enviará um sinal para o carro.

Contudo, o utilizador terá de fazer um gesto em frente à câmara. De acordo com os documentos e como pode ver na galeria, isto pode tomar a forma de mostrar um certo número com os dedos.

Se a câmara do carro ainda não funcionar nesta fase, terá também a oportunidade de usar a câmara do seu telefone para mostrar a sua cara e desbloquear o carro.

Se o processo de autenticação falhar, o sistema irá armazenar a imagem da pessoa que está a tentar entrar no carro e enviá-la para o telefone do proprietário. Em caso de roubo, isto pode ser útil, pois pode constituir uma prova.

Que carros irão aparecer com esta tecnologia?

Embora ainda não haja uma confirmação sobre qualquer carro Hyundai ou Kia virem a utilizar o desbloqueio facial, sabemos que o Genesis, a versão da Hyundai (tipo o Lexus da Toyota), irá implementar esta tecnologia. Como vimos no vídeo, até lhe deram o nome de Face Connect.

A empresa planeou utilizá-la no GV60 - um SUV elétrico com algumas melhorias e uma aparência diferente quer por dentro, quer por fora. Este SUV também tem um leitor de impressões digitais que está dentro do carro. Isso pode servir como um dispositivo de segurança no caso de alguém o forçar e conseguir entrar no carro. Claro, não podem conduzi-lo sem uma leitura adequada deste parâmetro biométrico.

Tudo isto pode ser parametrizado, o utilizador poderá ativar uma sequência de arranque em duas etapas. Até pode mesmo não solicitar a tal leitura de impressões digitais.

É uma pena que o Hyundai Ioniq 5 e o Kia EV6 não estejam agora disponíveis com esta tecnologia, mas não deverá falhar nos carros a serem lançados dentro em breve. Até porque, como temos vimos, os carros vão partilhando tecnologias mais avançadas. Lembra-se de termos falado aqui que o Ioniq 5 já pediu emprestados os espelhos laterais digitais do Génesis. Contudo, por agora, só está disponível no GV60 de 2023 - para o qual acabam de ser abertas pré-encomendas.

