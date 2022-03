Steam Deck: Desempenho dos jogos piora drasticamente com o Windows 10

A consola Steam Deck chegou recentemente ao mercado e vários já são os utilizadores que compraram e já testaram este poderoso equipamento da Valve. Mas mesmo depois do lançamento, a empresa continua a trazer várias novidades ao seu produto mais novo, e recentemente lançou os drivers necessários para que a consola corresse o Windows 10.

No entanto parece que nem tudo está a funcionar bem com esta novidade, uma vez que os testes realizados mostram que esta versão do sistema operativo da Microsoft piora drasticamente o desempenho dos jogos na Steam Deck.

Testes mostram que Windows 10 piora os jogos na Steam Deck

No final da semana passada a Valve disponibilizou os drivers para que os jogadores pudessem instalar o Windows 10 na sua nova consola da empresa. No entanto, o canal Linus Tech Tips testou a novidade, mas chegou à conclusão que o jogos da Steam Deck pioram drasticamente com este sistema operativo.

Nos testes realizados, foi comparado o desempenho da consola e dos jogos no Windows 10 e no SteamOS, baseado em Linux. E a conclusão é que o sistema de origem da empresa da Steam, consegue resultados muito superiores comparativamente ao software da Microsoft.

O canal dá como exemplos vários jogos, como Hitman 3, que consegue ser executado com um desempenho médio a rodar 34 FPS numa resolução 1280 x 800 com gráficos médios. No entanto, com o Windows 10, o jogo foi executado a 19 FPS. Por sua vez, o recente e exigente jogo Elden Ring, com qualidade gráfica alta e a mesma resolução, passa de 37 FPS em média no SteamOS para 30 FPS no Windows 10. Já o jogo DOOM Eternal que consegue 60 GFPS em Ultra Qualidade no sistema da Valve, diminui para 47 FPS no software da Microsoft.

Pode ver os testes no vídeo seguinte:

Para além do desempenho dos jogos, o Windows 10 também apresenta outros problemas, como falhas na exibição da capacidade de bateria, o ecrã e os botões não interagem tão com como no SteamOS, entre outros.

No entanto a própria Valve também havia salientado que nem tudo poderia estar a funcionar corretamente. Assim, certamente que a empresa irá ter em conta estas e outras falhas que possam surgir, de modo a melhorar e a levar ao jogador a melhor experiência de jogo possível.