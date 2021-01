Concorda que os novos smartphones não tragam carregador na caixa?

A Apple despertou o debate ao tomar a decisão de retirar o carregador de bateria da caixa juntamente com o seu novo iPhone 12. As opiniões dividiram-se mas, o que é certo, é que outras marcas têm seguido o mesmo caminho e estão também elas a retirar este acessório da caixa.

Desta forma, gostaríamos de saber se concorda que os novos smartphones já não tragam carregador na caixa.

Concorda que os novos smartphones não tragam carregados na caixa?

Os novos iPhone 12 da Apple já não trazem carregador na caixa. Este decisão da empresa de Cupertino prende-se com questões ambientais. Ou seja, ao remover estes componentes, que já milhões de utilizadores têm nas suas casas, é assim evitado o uso de materiais e processos que são agressivos para o meio ambiente.

De qualquer forma, nem todos os consumidores gostaram da ideia, sobretudo aqueles que compraram um iPhone pela primeira vez e, assim, não tinham nenhum acessório em casa compatível para carregar a bateria do novo telefone. Mas outros utilizadores aplaudiram a ideia pois reconhecem que os carregadores na caixa apenas contribuem para um amontoado supérfluo destes acessórios.

Com esta decisão da Apple, houve algumas marcas rivais que gozaram com a situação, como por exemplo a Samsung. No entanto também a fabricante sul-coreana deverá retirar este acessório da caixa do seu próximo topo de gama Galaxy S21.

Também a Xiaomi seguiu esta tendência ao lançar o seu novo Mi 11 já sem carregador na caixa. No entanto, de acordo com a marca chinesa, apenas 6% das 350 mil vendas deste smartphone, foram para a versão ecológica “Green Edition”, quem vem sem o acessório.

Desta forma diga-nos então se concorda com o o fim dos carregadores dos novos smartphones.

