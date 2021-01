O Facebook tem estado a melhorar o Messenger e a criar novidades que o tornam mais simples de usar e com novas funcionalidades. Uma das mais interessantes lançadas há pouco tempo foram as conversas que desaparecem.

Estas permitem criar conversas que desaparecem ao fim de algum tempo, mas o Messenger tem outra capacidade ainda mais interessante. As conversas secretas são ainda mais efémeras e há uma forma de serem chamadas que poucos devem conhecer. Vamos mostrar como o podem fazer.

Conversas secretas do Messenger simples de aceder

Se as conversas que desaparecem têm uma validade limitada, existindo apenas quando as janelas estão abertas, as conversas secretas são ainda mais efémeras. Duram apenas alguns segundos e vão desaparecendo à medida que troca de palavras acontece.

Se a maioria chama esta funcionalidade através das definições de cada conversa, a verdade é que existe uma forma mais simples de as ter presentes. Esta não requer que seja aberta qualquer conversa ou configuração do Messenger do Facebook.

Basta pesquisar os contactos do Facebook

Comecem por carregar no lápis que encontram no canto superior direito do Messenger. Isto irá abrir uma zona de pesquisa, onde podem escolher o contacto pretendido. Basta pesquisarem e, antes de escolher o contacto, devem ativar a opção com o cadeado, que está no topo.

De imediato a conversa secreta com o contacto será aberta, mostrando essa indicação na janela dedicada à mesma. Se os utilizadores pretenderem, podem aqui alterar o tempo de vida das mensagens após serem visualizadas.

Mensagens passam a desaparecer rapidamente

Basta carregar no relógio que está presente na zona de texto e será aberta uma área com várias opções de tempo. O utilizador só precisa escolher a validade destas mensagens e dai em diante vão ser removidas ao fim desse tempo.

Esta é uma opção mais simples de garantir que as mensagens entre 2 contactos seguem secretas e seguras. As conversas secretas garantem esta privacidade e estão limitadas no tempo e no rasto digital que deixam. Se não conhecem, podem testar e apostar na sua utilização em momentos mais privados e que se querem seguros.