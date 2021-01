Futuros Apple Watch poderão incluir tecnologia de medição da pressão arterial

O Apple Watch, a cada versão, incrementa a oferta de novas tecnologias que servem para o utilizador dedicar mais atenção à saúde e bem-estar. Assim, depois da monitorização do batimento cardíaco, da deteção de quedas, do sistema de SOS, do ECG, da monitorização do ruído e da leitura do oxigénio no sangue, esta máquina poderá trazer na próxima versão a medição da pressão arterial.

Existem já vários sistemas que se podem acoplar ao relógio para fazer esta medição, mas a Apple poderá trazer uma abordagem nova.

Apple Watch poderá medir a pressão arterial

A gama de smartwatches da Apple possui uma série de recursos destinados a ajudar os utilizadores a monitorizar a sua saúde. Isso inclui monitor de frequência cardíaca, monitor de ECG e até mesmo o sensor de medição do oxigénio no sangue. Contudo, parece que a empresa procura agora adicionar outro recurso de saúde ao seu smartwatch na forma de um sistema de vigilância da pressão arterial.

De acordo com informações reveladas do pedido de patente, a Apple mais uma vez entrou com um pedido de registo de tecnologia que sugere que a empresa considera a possibilidade de adicionar uma ferramenta de monitorização da pressão arterial em futuros relógios Apple.

Atualmente, a verificação deste parâmetro envolve o uso de manguitos de oscilometria, que é o método não invasivo mais comummente usado para obter uma estimativa precisa e reproduzível da pressão arterial.

Embora os manguitos de oscilometria realmente forneçam leituras precisas de pressão arterial, eles são muito volumosos e pouco portáteis. Então, se a Apple conseguir ter outra tecnologia, mas com o mesmo desempenho, será sem dúvida uma evolução substancial neste tipo de equipamentos.

Contudo, a patente registada pela Apple reconhece que um smartwatch pode não necessariamente fornecer leituras tão precisas quanto as braçadeiras de oscilometria convencionais. Assim, é referido na patente que o relógio poderá fazer algumas correções internas para tornar as leituras mais precisas.

O uso de um ou mais fatores de correção aqui divulgados pode permitir dispositivos e métodos de medição de pressão arterial vestíveis mais compactos, convenientes e/ou precisos.

Informação disponível no resumo da patente.

