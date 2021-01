Chegou o Linux Mint 20.1! É este o seu SO para 2021?

Já alguma vez experimentou o novo Linux Mint? Um novo ano pode também ser sinónimo de mudanças! Ao nível da tecnologia, hoje em dia o mercado é vasto em soluções e facilmente os utilizadores podem escolher o sistema com que mais se identificam. Ao nível do sistema operativo da sua máquina pode continuar com o Windows, macOS ou então mudar para uma distribuição Linux.

Recentemente foi lançado o fabuloso Linux Mint 20.1 que pode bem ser o seu Sistema Operativo para 2021.

Chegou o Linux Mint 20.1 e além de ser um excelente sistema operativo tem também suporte a 5 anos uma vez que é uma versão LTS (long-term support). Com esta nova versão chegam também várias novidades muito interessantes.

De relembrar que o Linux Mint é uma das distribuições Linux mais populares do mundo. Para quem quer dar os primeiros passos numa boa alternativa ao sistema operativo Windows e também macOS, esta é normalmente uma das distribuições Linux sugeridas, mas é também uma das que tem maior comunidade.

Principais novidades do Linux Mint 20.1

Ambiente gráfico de trabalho Cinnamon 4.8 (esta é a última versão deste ambiente gráfico. De referir que é uma versão com excelente performance, estável e que necessita de pouca memória RAM)

(esta é a última versão deste ambiente gráfico. De referir que é uma versão com excelente performance, estável e que necessita de pouca memória RAM) Gestor de ficheiros Nemo traz agora a possibilidade de colocar ficheiros como “favoritos” . Estando um ficheiro marcado como favorito, pode ser rapidamente acedido.

. Estando um ficheiro marcado como favorito, pode ser rapidamente acedido. Várias melhorias ao nível do gestor de janelas

Gestor de ficheiro suporta thumbnails de ficheiros até 64 GB

Esta nova versão já traz um package do Chromium web browser

Web Apps manager, a ferramenta para gerir Web Apps

Hypnotix, a nova app para IPTV

Veja algumas novidades que estão presentes no Linux Mint 20

Impressionados com este sistema? Num próximo artigo mostraremos como podem facilmente instalar. É verdade que já temo vários artigos a ensinar a instalar outras versões, mas vamos fazer novo tutorial com a nova versão do VirtualBox. Estejam atentos!

Linux Mint 20.1

