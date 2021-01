Ocean’s Heart, uma aventura retro à conquista de 2021

Foi revelada recentemente a iminente chegada de Ocean’s Heart, um jogo de ação retro que poderá ser uma surpresa agradável para quem gosta do género.

Venham conhecer Ocean’s Heart.

Com desenvolvimento a cargo dos estúdios Max Mraz (criadores de Yarntown, um jogo também ele muito semelhante aos primeiros Zelda), Ocean’s Heart é um titulo retro que promete horas de exploração, role-playing, segredos e tesouros escondidos e encontros frenéticos.

Ocean’s Heart é um action RPG que decorre num mundo repleto de magia. O jogador controla Tilia, uma pequena rapariga cujo pai foi raptado pelo malvado pirata Blackbeard.

Como seria de esperar, Tilia leva o jogador numa demanda repleta de perigos e armadilhas para salvar o seu pai. O seu caminho leva-a por territórios selvagens, enquanto desvenda conspirações piratas.

O jogador terá ao seu dispor a possibilidade de criação de poções, com items que vai apanhando ao longo do jogo. Além disso, será ainda possível proceder a upgrades das nossas armas e equipamentos, além de aumentar as nossas próprias skills.

E isso será importante, pois segundo os Max Mrazm não irão faltar confrontos extremamente exigentes com bosses e masmorras bastante complicadas de concluir.

“Ocean’s Heart pede emprestada alguma inspiração a jogos como Zelda, Hollow Knight, The Witcher, e até Dark Souls, de forma a criar um RPG de ação repleto de aventura e excitação” afirmou Artūras Surgutanovas, responsável da editora Nordcurrent. “O jogo contará com toneladas de side-quests e segredos escondidos, e com uma história envolvente repleta de bons momentos de humor, fazendo com que Ocean’s Heart seja uma experiência profunda, entretida e desafiadora que tanto fará os jogadores rirem como desesperarem.”

Ocean’s Heart será lançado a 21 de janeiro para PC.