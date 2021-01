Amazon poderá estar a desenvolver um radar para monitorizar apneia do sono

É inegável que as assistentes virtuais são preciosas no dia a dia. Desde os pedidos básicos aos mais complexos, conseguem estar lá e auxiliar os seus donos, facilitando-lhes a vida. Inegável também que assistentes virtuais como a Alexa da Amazon já estão preparadas para cumprir uma panóplia de tarefas.

Brevemente, será acrescentada a essa panóplia a capacidade de monitorizar a apneia do sono.

Alexa poderá vir a monitorizar apneia do sono

Aparentemente, a Amazon está a desenvolver um novo dispositivo alimentado pela Alexa, para rastrear e monitorizar sinais de apneia do sono através de um radar.

Então, o dispositivo que poderá vir a ter o tamanho da palma de uma mão está a ser supostamente projetado para ser colocado na mesa de cabeceira. Aí usará ondas milimétricas para sentir a respiração do utilizador, atentando em súbitas interrupções associadas à apneia do sono.

Além de monitorizar a apneia do sono, a Amazon pretende que este novo dispositivo da Alexa seja capaz de identificar outros distúrbios do sono. Isto, de forma a aproveitar e rentabilizar o machine learning.

De acordo com alguns rumores, o projeto, cujo nome de código é “Brahms”, está a ser desenvolvido por uma equipa da Amazon constituída no ano passado. Alegadamente, o dispositivo assemelhar-se-á a uma almofada hexagonal de pé ligada a uma base de cabo metálico.

Ideia da Amazon não é nova, mas poderá ser a que resulta

A ser verdade, está poderá ser a mais recente aposta da Amazon na saúde. No ano passado, a empresa lançou o Halo Fitness Tracker que analisa o corpo e a voz do utilizador, de forma a rastrear a saúde e o bem-estar. Posteriormente, lançou um serviço de entrega de fármacos com prescrição médica.

Apesar de inovador para a Amazon e para a Alexa, a ideia de utilizar radar para monitorizar o sono não é nova. Isto, porque, em 2014, a Nintendo anunciou um dispositivo não vestível que pretendia acompanhar o sono do utilizador através de ondas de rádio. Contudo, nunca foi lançado, porque a empresa não estava confiante quanto à viabilidade do produto.

Então, esperemos pelo anúncio da Amazon e pela eficácia deste novo trabalho da Alexa.

