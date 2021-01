Porta 65: Obtenha apoio ao arrendamento até amanhã (8 de janeiro)

O Programa Porta 65 – Jovem é um sistema de apoio financeiro ao arrendamento por jovens, isolado, constituídos em agregados ou em coabitação, regulado por um conjunto de diplomas legais. Este programa apoia o arrendamento de habitações para residência, atribuindo uma percentagem do valor da renda como subvenção mensal.

A edição mais recente deste programa começou a 16 de setembro e termina já amanhã! Aproveitem.

Candidatura ao Programa Porta 65 terminam amanhã…

O Programa Porta 65 já existe há vários anos e é um programa de apoio ao arrendamento por jovens. Este programa tem como objectivo regular os incentivos aos jovens arrendatários, estimulando:

1. Estilos de vida mais autónomos por parte de jovens sozinhos, em família ou em coabitação jovem;

2. A reabilitação de áreas urbanas degradadas;

3. A dinamização do mercado de arrendamento.

Os jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos (No caso de um casal de jovens, um dos elementos pode ter 36 anos, o outro elemento 34 anos, no máximo) podem usufruir deste programa desde que reúnam as seguintes condições:

1. Sejam titulares de um contrato de arrendamento para habitação permanente;

2. Não usufruam, cumulativamente, de quaisquer subsídios ou de outra forma de apoio público à habitação;

3. Nenhum dos jovens membros do agregado seja proprietário ou arrendatário para fins habitacionais de outro prédio ou fracção habitacional;

4. Nenhum dos jovens membros do agregado seja parente ou afim do senhorio.

A candidatura é realizada via eletrónica, no Portal da Habitação, acedendo à opção “Apresentar Candidatura” com o NIF (número de identificação fiscal) e a senha de acesso à Autoridade Tributária. Este programa está disponível até amanhã às 17 (horas do continente).