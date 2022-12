Moeda criptográfica será o gatilho da próxima crise financeira?

A moeda criptográfica reúne muitos adeptos, mas, como tudo aquilo que desafia a normalidade, tem agregado também céticos. Seja fruto, ou não, de ceticismo, o governador do banco central da Índia acredita que esta moeda digital vai ser o gatilho da próxima crise financeira.

A alegação foi feita em jeito de alerta.

O governador do Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, partilhou que, na sua opinião, a próxima crise financeira será causada pela moeda criptográfica, caso lhe seja dada a oportunidade de crescerem. A principal preocupação de Shaktikanta Das reside na ausência de valor das moedas digitais, que são “especulativas”.

Conforme explicou, durante uma intervenção num evento, “as moedas criptográficas têm enormes riscos inerentes para a nossa estabilidade macroeconómica e financeira”. Por isso, acredita que deveriam ser proibidas. A corroborar a sua teoria, o governador do banco central da Índia apontou o recente colapso e consequente falência da empresa FTX, que operava neste campo das criptomoedas.

Se se permitir o seu crescimento, se se tentar regular e permitir o seu crescimento, por favor, atente nas minhas palavras, a próxima crise financeira virá das moedas criptográficas privadas.

Alertou o governador.

Esta advertência surge na sequência de um projeto piloto que está a ser levado a cabo pelo banco central da Índia, desde o dia 1 de dezembro deste ano, que pretende introduzir uma versão digital da rupia indiana, para utilização em retalho, em algumas cidades selecionadas.

De acordo com a CNBC, os bancos centrais têm dito que a moeda criptográfica não representavam um grande risco para a economia. Contudo, um grupo cada vez maior de pessoas tem alertado para o potencial impacto macroeconómico, principalmente se este ativo não for regulamentado.

Por exemplo, em outubro, além de referir que “as atividades relacionadas com a criptomoeda podem colocar riscos à estabilidade do sistema financeiro dos EUA”, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América sublinhou a necessidade de regulamentação.

