Brasil: Banco Central confirma o lançamento do Real Digital em 2024

O assunto das moedas digitais ainda é um tema novo e desconhecido para muitas pessoas. E a sua integração no sistema financeiro ainda tem um longo caminho a percorrer até que tal aconteça de uma forma mais natural. No entanto muitos são os países que veem esta possibilidade com interesse e têm unido esforços nesse sentido.

Desta forma, recentemente foi a vez do Banco Central do Brasil confirmar que vai lançar o seu Real Digital já no ano de 2024.

Brasil vai lançar o seu Real Digital em 2024

De acordo com as mais recentes informações, o Brasil vai ter daqui a pouco mais de um ano a sua própria moeda digital. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco Central do país, Roberto Campos Neto, que confirmou que o Real Digital, o nome dado à nova moeda, deverá ser lançado oficialmente no ano de 2024. As declarações do executivo aconteceram através do portal Poder360.

Segundo Roberto Campos Neto, os testes ao nível nacional da CBDC vão começar já no início do ano de 2023 e espera-se que a sua integração aconteça de forma gradual um ano depois. O Banco Central propõe um sistema composto por uma arquitetura de tokens de depósitos únicos, a mesma que tem sido implementada noutros países.

O presidente do Banco Central brasileiro adiantou que "quando falámos disto pela primeira vez, era visto como uma coisa muito diferente e muito fora do padrão. No final, sentimo-nos lisonjeados por pensar num sistema que agora outros bancos centrais estão também a pensar".

De uma forma breve, os depósitos bancários através destes tokens vão funcionar como uma stablecoin e o valor será referente ao Real Digital em 1:1. Estes mesmos tokens poderão ser usados em protocolos de DeFi, entre outros.

O presidente disse ainda que a moeda digital vai ser uma forma de conseguir digitalizar e descentralizar a economia, tal como outros projetos. Roberto Campos Neto diz então que o lançamento do Real Digital deve chegar a toda a população do país até ao final de 2024.