Microsoft poderá comprar a Netflix já em 2023

Volta-se a vaticinar a aquisição do serviço de streaming de vídeo depois de no verão passado alguns analistas apontarem como provável e que o negócio estaria no radar dos responsáveis da gigante do software. No entanto, o tempo passou, nada aconteceu e é agora a Reuters que volta a levantar o véu. Segundo informações, Satya Nadella, CEO da Microsoft, tem comprado algumas empresas e na sua lista para 2023 estará a Netflix.

Se olharmos para as compras feitas pelo CEO da empresa desde que entrou para o lugar, em 2014, então não será nada que esteja fora do seu alcance. Vamos perceber por quê!

Satya Nadella tomou as rédeas da Microsoft há 8 anos e desde então a gigante do software comprou... comprou e comprou muitas empresas.

Começou em 2014 com a aquisição da empresa por detrás do jogo de sucesso Minecraft. Pagou por ela 2,5 mil milhões de dólares. Mais tarde, em 2016, a Microsoft comprou o LinkedIn por 26 mil milhões de dólares. Três anos depois, foi adquirida a empresa de reconhecimento de voz e desenvolvimento de software de inteligência artificial Nuance, por 20 mil milhões de dólares.

Até a este ano, as aquisições eram de "pouca monta". Isto quando comparamos a aquisição em janeiro deste ano. A Activision Blizzard foi de longe o maior alvo divulgado. Custou aos cofres da Microsoft 69 mil milhões de dólares.

No meio destas tentacularidades, os reguladores também têm uma palavra a dizer. Nesta altura, a Microsoft está ocupada a lutar contra os "trustbusters" norte-americanos pelo direito de absorver o criador do "Call of Duty".

Colocá-lo sob o mesmo teto que a consola de jogos Xbox levou a preocupações regulamentares sobre o domínio do mercado. Contudo, mesmo que Nadella perca na empresa de jogos de vídeo por razões de concorrência, possuir a Netflix faria sentido estratégico e provavelmente seria mais fácil de vender em Washington e Bruxelas.

Então e quanto custará comprar a Netflix?

As duas empresas já estão estreitamente alinhadas. A Netflix escolheu a Microsoft como o seu parceiro para um novo serviço de subscrição apoiado por publicidade. O Presidente da Microsoft Brad Smith também faz parte do conselho de administração da Netflix. Parte da lógica para um acordo é que a Microsoft quer oferecer um serviço de streaming de videojogos em múltiplos dispositivos.

Claro, não basta a Microsoft querer, até porque a Netflix tem os seus próprios planos nesta área. Há cerca de um mês, a empresa co-liderada por Reed Hastings, adquiriu a Spry Fox, o seu sexto estúdio interno. Como tal, tornar-se parte do império Microsoft iria sobrecarregar estas ambições. Um pacote com streaming TV e jogos juntos não é difícil de entender.

Com um valor de mercado 13 vezes superior ao da Netflix, a partir do início de dezembro, a Microsoft pode pagar 1,8 biliões de dólares pela Netflix. Um prémio de 30% valorizaria a empresa Netflix em quase 190 mil milhões de dólares. No entanto, seria difícil encontrar formas de rentabilizar estes custos significativos!

Nesta roda viva do deve e do haver, os analistas da Morningstar referem que depois de tributar os 8 mil milhões de dólares de lucro operacional, valor projetado de receita que a Netflix angariará em 2024, o retorno implícito do investimento seria apenas metade do seu custo médio ponderado de capital de 8%.