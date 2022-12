Foi construído o PC mais lento do mundo com um CPU de 1 núcleo

Quando falamos de hardware, a tendência é divulgar os equipamentos mais poderosos, com características diferenciadoras que contribuem para termos produtos cada vez mais potentes que possam ser capazes de responder às necessidades dos utilizadores.

No entanto, agora foi criado algo completamente oposto. Foi construído aquele que é considerado como o computador mais lento do mundo. A máquina conta com um processador com apenas 1 núcleo e sem Turbo. Vamos então conhecer melhor este equipamento.

O computador mais lento do mundo

Um dos elementos do site tecnológico PCWorld decidiu fazer algo ao contrário do que é normal. Ou seja, em vez de se esforçar para criar uma máquina poderosa, Gordon Mah Ung, que é editor executivo do canal, construiu aquele é que o computador mais lento do mundo. Para que tal fosse possível, o PC foi equipado com um processador com apenas 1 núcleo e sem Turbo.

Relativamente às especificações, para além das já referidas, este PC traz consigo uma placa gráfica AMD Radeon Fury X, lançada em junho de 2015, que é um chip que pode ser comparado a uma Nvidia GTX 980 Ti. Por outro lado, a máquina conta com uma fonte de alimentação recente, a Gigabyte P750GM de 750 W.

Veja o vídeo abaixo o PC mais lento do mundo:

Aprofundando mais o processador, este é da família Intel Celeron D e já tem quase 20 anos de existência. Falamos em concreto de um Celeron D 325/326 com 1 núcleo fabricado na litografia de 90 nm (valores completamente diferentes dos atuais, uma vez que já se fala de chips de 1 nm) e uma frequência de 2,53 GHz. Quanto ao disco rígido, este tem uma capacidade de 160 GB e o sistema operativo fica a cargo do Windows Vista.

Mas falar apenas do hardware não nos dá dados concretos e, para provar a significativa lentidão deste computador, o mesmo foi então submetido aos populares testes do Cinebench. Posto isto, o desempenho revelado no teste Cinebench R15 Single Core mostra que este computador conseguiu uma pontuação incrivelmente baixa de apenas 17 pontos.