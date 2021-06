El Salvador quer distribuir até 117 milhões de dólares em bitcoin aos seus cidadãos

El Salvador é por estes dias um país em contra ciclo ao que algumas organizações mundiais aprovam face ao uso de criptomoedas. Conforme foi notícia há uns dias, El Salvador legalizou as criptomoedas como “dinheiro corrente”. No entanto, o Banco Mundial reprova o bitcoin e recusa-se a ajudar no plano.

Apesar dos entraves, o presidente Nayib Bukele quer mesmo levar a sua ideia avante e prometeu distribuir 30 dólares em bitcoin (BTC) para qualquer um dos seus cidadãos maiores de idade que descarregarem uma aplicação específica.

Quem descarregar a carteira digital Chivo recebe 30 dólares em bitcoin

A população de El Salvador é de 6,5 milhões e estima-se que 70% da população tenha mais de 15 anos. Como resultado, é provável que adultos componham cerca de 60% da população.

Assim, a estimativa total de bitcoins a serem distribuídos poderá rondar os 117 milhões de dólares, ou cerca de 3.440 BTC.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, falou no passado dia 24 de junho à nação e revelou a iminente “airdrop” (distribuição gratuita) deste tipo de dinheiro, dando detalhes de como o bitcoin irá tornar-se numa moeda corrente a partir do dia 7 de setembro.



O presidente disse que os cidadãos adultos que descarregarem a carteira digital Chivo e passarem pelo processo de reconhecimento facial, irão receber 30 dólares em bitcoin.

A lei que confirma a criptomoeda como dinheiro corrente

No passado dia 8 de junho, El Salvador aprovou o seu projeto de lei de bitcoin, onde era referido que a criptomoeda se tornará uma moeda corrente no país. Também se comprometeu a fornecer serviços a comerciantes enquanto também requer que aceitem bitcoin.

Tudo isto com a promessa que a energia necessária para minerar esta moeda criptográfica será obtida de forma limpa, recorrendo aos muitos vulcões que existem no país.

Apesar de haver muita controvérsia face à lei que permite as criptomoedas como moeda corrente, e face à recusa do Banco Mundial em ajudar o país com este tipo de ações, o presidente referiu que a lei foi criada para proteger os cidadãos que não têm acesso a contas bancárias.

Então a lei serve sobretudo para forçar as empresas a aceitar estas moedas, para não “descriminar estas pessoas que não têm acesso aos bancos” e não teriam outras opções para receber os seus salários.

Estratégia parece estar a influenciar outras nações

Recentemente, um legislador do Paraguai Carlitos Rejala anunciou, na rede social Twitter, que irá apresentar um projeto de lei no Congresso Nacional para legalizar a bitcoin.

Apesar desta proposta poder não sortir efeito, por falta de apoio no país, abre, contudo, uma nova linha de discussão. Aliás, Rejala tem o apoio de algumas empresas.

Por exemplo, o Group Cinco, baseada no Paraguai, anunciou que 24 das suas empresas aceitarão moedas criptográficas a partir do mês de julho.