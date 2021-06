Construção da fábrica de 2nm da TSMC bloqueada após avaliação ambiental

A TSMC é a empresa que mais se destaca e que maior importância tem atualmente no segmento do fabrico de chips. Sobretudo num altura em que o mercado atravessa uma acentuada crise de escassez de componentes.

A marca taiwanesa lidera, sem concorrência que a amedronte, o processo de fabrico de 5nm e também os avanços de 3nm. Para além disso, a fabricante também já deu início às pesquisas e preparação da litografia de 2nm. No entanto, segundo as recentes informações, a construção da fábrica destinada a este último processo de fabrico está agora suspensa depois de uma avaliação ambiental.

No início de março deste ano, começámos a ter conhecimento de que a taiwanesa já estaria a dar início às investigações e pesquisas do processo de 2nm. A partir daí começaram a ser mais frequentes as informações sobre o desenvolvimento desta litografia por parte da TSMC. Mas parece que há agora alguns imprevistos que podem condicionar a agenda estimada.

Construção da fábrica de 2nm da TSMC parada devido a avaliação ambiental

De acordo com os novos dados divulgados, a TSMC está a construir a sua nova fábrica dedicada ao processo de fabrico de 2nm no Parque Científico de Hsinchu, em Taiwan. No entanto o departamento de proteção do ambiente realizou a terceira reunião preliminar do grupo de trabalho que se debruçou sobre os consumos de água, eletricidade e energia e ainda sobre os problemas de limpeza dos resíduos da fábrica.

Mas após mais de 3 horas de deliberação foi decidido que a resolução dos problemas iria necessitar de tratamento especial, o qual estará em desenvolvimento, o mais tardar, até ao dia 31 de agosto. Desta forma é possível que haja algum risco de atraso na produção dos chips de 2nm. O início da produção experimental desta litografia está pensado para 2023, enquanto que o fabrico em massa deverá acontecer em 2024.

O processo de fabrico de 2nm da taiwanesa será o primeiro a deixar para trás a estrutura do transístor FinFET para abraçar a estrutura GAA. Esta estrutura já será aplicada, no entanto, no processo de 3nm da Samsung Foundry.

Para já não há mais novidades sobre este assunto, pelo que vamos continuar atentos a novos desenvolvimentos.