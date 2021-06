Vacinas COVID-19: Só estas quatro vacinas permitem entrar em Portugal

Com a estação de verão, são muitos os emigrantes que começam a preparar as férias em Portugal. À semelhança do ano passado, este ano continuamos em pandemia e são ainda muitas as restrições a cumprir.

Os portugueses residentes no estrangeiro que queiram entrar em Portugal têm de apresentar prova de vacinação contra a ​​​​​​​COVID-19 e há apenas quatro vacinas que são aceites como prova.

Os portugueses residentes no estrangeiro que queiram entrar em Portugal apresentando prova de vacinação contra a ​​​​​​​COVID-19, apenas o poderão fazer se tiverem recebido uma das quatro vacinas aprovadas pela Comissão Europeia, se testarem negativo ou comprovarem recuperação, revela o JN.

Vacinas que permitem a entrada em Portugal…

As vacinas, que estão a ser administradas em Portugal e na maioria dos Estados-membros da UE, são a:

BioNTech-Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Janssen

Caso os portugueses tenham tomado outras vacinas, como é o caso da Sinopharm ou a Sinovac (chinesas), Sputnik (russa), Covaxin (indiana), Epivaccorona (russa) ou a Soberana (cubana) não podem entrar em Portugal.

De acordo com a informação da DGS, as pessoas recuperadas da COVID-19, titulares de um certificado válido, emitido entre os 11º e o 180º dia, após a realização de teste laboratorial (positivo), que confirmou o diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2, poderão entrar em Portugal. É também possível entrar apresentando um certificado de teste com resultado negativo.