Depois de se posicionar contra os carros elétricos, o CEO da Bosch deixa o cargo

Apesar da força que os carros elétricos estão, efetivamente, a ganhar, nem todos são fãs e nem todos acreditam que estes são o único caminho para a neutralidade. Caso disso é o CEO da Bosch que já tomou uma posição e opõe-se à exclusividade da mobilidade elétrica.

Aparentemente, esta posição ter-lhe-á custado mesmo o cargo que ocupa há 10 anos.

O CEO da Bosch, Volkmar Denner, tem vindo a criticar o estreito compromisso com os carros elétricos. Mais do que isso, tem apelado à neutralidade da administração europeia para não prejudicar os investimentos feitos nos e com os motores de combustão.

Para o executivo da multinacional alemã, embora os carros elétricos estejam fortemente associados às emissões zero, a história não é bem assim. Isto, porque a eletricidade na Alemanha, por exemplo, não é neutra em termos de emissões. Além disso, a produção das baterias tem lugar na Ásia, onde grande parte da energia utilizada é alimentada a carvão.

Este é um caso de dois pesos e duas medidas em detrimento do motor de combustão interna e em detrimento do ambiente.

Disse Volkmar Denner.

Na realidade, as vendas dos carros a combustão estão em declínio, a par da ascendência dos carros elétricos, em todo o mundo. Portanto, as declarações do CEO da multinacional Bosch causaram alguma agitação na Alemanha e, segundo a Reuters, a sua posição parece ter-lhe custado o cargo de CEO que, aliás, ocupa há 10 anos.

O cargo de CEO vai, então, ser ocupado por Stefan Hartung, diretor das atividades automóveis da Bosh. Segundo a multinacional, esta é uma passagem de testemunho que vem sendo preparada há muito tempo.

Oposições face às vantagens dos carros elétricos

Apesar da panóplia de estudos que vangloriam as vantagens dos carros elétricos, em detrimento de outra qualquer mobilidade, também existem vários que pretendem provar exatamente o contrário.

Estes que são muitas vezes conduzidos por empresas que podem de alguma forma ser prejudicadas pela ascensão dos carros elétricos, espoletando dúvidas relativamente aos dados apresentados e aos resultados obtidos.

