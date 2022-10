Som assombroso do Campo Magnético da Terra parece um efeito sonoro de Halloween

Já havíamos revelado no passado que os sons, para lá do espaço que o ser humano habita, são estanhos, por vezes medonhos e assustadores. A Agência Espacial Europeia (ESA) lançou esta semana 5 minutos de áudio assombroso e crepitante - revelando como soa o campo magnético da Terra. O tema é apropriado para o Halloween!

O escudo magnético do nosso planeta é das primeiras linhas de defesa e recebe ataques vindos do Universo. O som parece um combate estelar constante, com estalidos, rangeres e um movimento constante de elementos "invisíveis", contudo, poderosos.

ESA mostra o som de Halloween do campo magnético da Terra

O magnetismo interno da Terra, chamado magnetosfera, gera um campo em forma de cometa em torno da superfície do planeta que proporciona proteção contra a radiação solar e cósmica nociva, bem como a erosão da atmosfera pelo vento solar, de acordo com a NASA.

Investigadores da Universidade Técnica da Dinamarca recolheram sinais magnéticos, medidos pela missão do satélite Swarm da ESA dedicada ao levantamento do campo magnético, e converteram-nos em som.

O áudio de 5 minutos inclui rangidos estridentes e sons crepitantes, bem como sons de respiração profunda que os ouvintes nas redes sociais descrevem como "petrificante" e que provoca um "estranho formigueiro na coluna vertebral".

Desde que a descoberta foi revelada a 24 de outubro, altifalantes na Praça Solbjerg em Copenhaga, Dinamarca, transmitiram a gravação três vezes por dia. Este som foi reproduzido diariamente às 8 horas da manhã, 13 horas, e 19 horas até ao passado dia 30 de outubro.

Conseguimos acesso a um sistema de som muito interessante que consiste em mais de 30 altifalantes escavados no solo na Praça Solbjerg em Copenhaga. O ronco do campo magnético da Terra é acompanhado por uma representação de uma tempestade geomagnética que resultou de uma erupção solar a 3 de novembro de 2011, e de facto soa bastante assustador.

Contou o músico e apoiante do projeto Klaus Nielsen, da Universidade Técnica da Dinamarca, à ESA sobre a instalação ao vivo da gravação, às portas de uma data comemorada por todo o planeta, o Halloween.

Por vezes podemos ser surpreendidos pelo som, nada familiar, dos mais variados corpos e elementos do universo. Seguramente ficaram surpresos com o som captado de um buraco negro. Possivelmente não contavam que o nosso Sol soasse assim tão estranho. Mesmo os resultados dos eventos de defesa do planeta, como são as auroras boreais, podem não ter um som incrível, quando comparado com as imagens que produzem.

Agora imaginem como se sentirá um alienígena a passar pela Terra e ouvir tudo o que se pode ouvir?