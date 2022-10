Problemas no Instagram? Contas suspensas multiplicam-se na rede social

No dia de hoje muitos têm sido os problemas de acesso ao Instagram. Para muitos utilizadores, o problema passa apenas por dificuldades em carregar conteúdos, no entanto, há muitos que estão a ver as suas contas suspensas.

A rede social já assumiu que existem problemas.

Neste dia 31 de outubro têm sido muitos os utilizadores a reclamar de problemas de acesso ao Instagram. Os problemas passam por dificuldades em aceder e partilhar conteúdos e mesmo por utilizadores que veem as suas contas suspensas sem motivo aparente.

Estes últimos, ao tentar fazer login, recebem a mensagem de que as suas contas foram suspensas a 31 de outubro de 2022 (como se pode ver na imagem abaixo).

Nas redes sociais e no serviço Downdetector são muitas as reclamações, principalmente a partir das 12:45.

Muitos utilizadores, com milhares de seguidores, estão a ver os números a cair abruptamente nas últimas duas horas, por causa das contas suspensas. A conta do Cristiano Ronaldo, por exemplo, parece que nas últimas horas perdeu mais de 3 milhões de seguidores. A própria conta do Instagram terá perdido cerca de 1 milhão de seguidores.

Não existe ainda uma explicação para este problema, mas a rede social já utilizou a sua no Twitter para confirmar que existem problemas e que estarão a trabalhar para os solucionar o mais rapidamente possível.