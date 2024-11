“Odor inesperado” registado na Estação Espacial Internacional

Os operadores da Estação Espacial Internacional (ISS) foram recentemente alertados para o que foi descrito como um “odor inesperado” proveniente da nave russa de carga Progress que atracou no posto avançado orbital no sábado. Que se passa no "lado da Rússia"?

Progress libertou um cheiro forte, após voltar da Terra

Depois de ter sido lançada do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a nave Progress trouxe consigo cerca de 2,5 toneladas de mantimentos e outra carga para a tripulação de sete pessoas a bordo do posto avançado orbital.

A chegada da nave ao módulo Poisk da estação parecia ter decorrido sem problemas, mas quando os cosmonautas russos Ivan Vagner e Aleksandr Gorbunov abriram a escotilha da nave, notaram um odor e gotas de um líquido não identificado.

Por uma questão de precaução, os cosmonautas abandonaram a área e fecharam a escotilha Poisk para o resto do segmento russo. Os purificadores de ar da estação espacial e os sensores de contaminação monitorizaram a atmosfera da estação e, no domingo, os controladores de voo puderam confirmar que a qualidade do ar no interior da ISS estava a níveis normais

Não há preocupações para a tripulação e, a partir de domingo à tarde, a tripulação está a trabalhar para abrir a escotilha entre a Poisk e a Progress, enquanto todas as outras operações da estação espacial estão a decorrer como planeado.

Disse a NASA num post no X.

Estação Espacial Internacional do lado russo novamente em destaque

Numa atualização publicada no seu site na segunda-feira, a NASA disse que os cosmonautas da Roscosmos informaram que o odor desapareceu rapidamente e que pode ter sido causado por “gases de materiais dentro da nave espacial de carga”, embora não tenha mencionado nada sobre as gotículas. A transferência de carga da cápsula Progress para a estação principal está a decorrer como previsto.

Não é a primeira vez que uma nave espacial russa atracada na ISS está no centro das atenções. Um acontecimento mais grave envolveu uma fuga dramática de líquido de refrigeração numa nave espacial Soyuz em dezembro de 2022.

Depois de investigar o problema, foi determinado que a nave danificada poderia não ser suficientemente segura para trazer para casa os três membros da tripulação que nela chegaram, pelo que a Rússia enviou uma nave de substituição. E em 2021, o módulo russo Nauka acoplado causou um susto quando os seus propulsores dispararam subitamente, afastando temporariamente a ISS da sua orientação.

Ninguém a bordo da estação ficou ferido no incidente e a instalação voltou rapidamente à sua orientação correta.