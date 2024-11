Spotify está a receber uma novidade! Separador Recentes traz histórico de audição de 90 dias

Quem usa o Spotify, mesmo que de forma gratuita, quer muitas vezes ouvir algo que passou antes. Para ajudar neste ponto, o maior serviço de streaming da Internet tem uma novidade. Estreou o separador Recentes, que traz histórico de audição dos últimos 90 dias.

O Spotify é atualmente a plataforma de streaming de música mais popular do mundo. O serviço recebe constantemente ajustes na interface do utilizador e novas funcionalidades, algumas mais bem recebidas do que outras. Num desenvolvimento recente, o Spotify oferece o acesso ao histórico do ouvido conteúdo graças a um novo separador Recentes que inclui um histórico de 90 dias.

O novo separador Recentes manterá um histórico de todo o conteúdo ouvido, total ou parcialmente, nos últimos 90 dias. Pode ser especialmente útil para quem parou uma audição a meio ou apenas para quem pretende ouvir uma música específica novamente. O separador mostrará um histórico cronológico que inclui música, podcasts e até audiolivros que tenha reproduzido.

Com a chegada do separador Recentes, o Spotify está a fazer um novo ajuste na interface do utilizador. A empresa substitui o separador clássico Listening History pelo novo separador Recentes em favor de uma melhor funcionalidade. Pode aceder-lhe da mesma forma que acedeu ao Histórico de audição antes. Ou seja, a funcionalidade estará disponível tocando na sua fotografia de perfil e abrindo as opções da barra lateral.

O Spotify está a lançar o separador Recentes como uma mudança geral, tanto para utilizadores gratuitos como para subscritores de planos pagos. Ambas as aplicações para Android e iOS recebem os ajustes de interface de utilizador mais recentes da plataforma.

O lançamento já começou, por isso, se ainda não o recebeu, será apenas uma questão de esperar alguns dias (ou até horas). Lembre-se de que algumas alterações são enviadas primeiro para uma secção de utilizadores antes da implementação em massa para detetar possíveis problemas de última hora.

Esta não é a única alteração que o Spotify recebeu recentemente. A empresa redesenha algumas secções da interface da sua aplicação. Por exemplo, a empresa renovou a fila para facilitar saber o que será reproduzido a seguir. Existe também a nova opção de criar capas de playlists personalizadas. Entretanto, os relatórios afirmam que o Spotify ajusta os detalhes finais antes de lançar o seu plano HiFi Premium.