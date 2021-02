Magnetosfera da Terra está a transportar água para a Lua

A Lua tem água. Várias expedições ao nosso satélite já identificaram o lugar onde se encontra este importante elemento à vida. No entanto, os astrónomos ainda se questionam como é possível a água ter chegado ao solo lunar.

Um novo estudo poderá ter a acrescentado uma informação muito importante sobre a ponte de água entre a Terra e a Lua.

Terra, fonte de água da Lua

Antes de o homem ter pisado a superfície da Lua, pensava-se que ela era seca como um deserto. Desde a era Apollo, os cientistas descobriram que a água existe na Lua na forma de gelo em crateras situadas nas sombras eternas.

Além destas calotas, também é possível encontrar água nas rochas vulcânicas e há depósitos inesperados de solo de ferro enferrujado. Contudo, ainda não houve uma confirmação verdadeira da extensão ou origem da água da superfície lunar.

Então, como foi parar a água à Lua?

Segundo a teoria prevalecente, os iões de hidrogénio carregados positivamente impulsionados pelo vento solar chocam com a superfície lunar e reagem para formar água. No entanto, um novo estudo publicado recentemente propõe uma teoria diferente.

De acordo com o estudo, o vento solar pode não ser a única fonte de iões formadores de água. Os investigadores mostraram que as partículas da Terra podem semear a Lua com água.

O vento solar é uma fonte provável de água de superfície lunar. Os modelos computorizados previram que até metade dessa água deverá evaporar e desaparecer em regiões de maior latitude durante aproximadamente os dias de lua cheia, quando passar para a magnetosfera terrestre.

A última análise do hidroxilo de superfície lunar/água veio do Mapeador de Mineralogia Lunar Chandrayaan-1 que mostra que a água de superfície lunar não desaparece quando a magnetosfera da Terra protege a Lua.

Vento da Terra faz a ponte

Acreditava-se anteriormente que o campo magnético da Terra bloqueava o vento solar de chegar à Lua, pelo que a água não podia ser regenerada mais rapidamente do que se perdia. Mas descobriu-se que não é esse o caso.

Os investigadores compararam uma série temporal de mapas da superfície da água de antes, durante e depois do trânsito da magnetosfera lunar. Então, os cientistas chegaram à conclusão que a água lunar poderia ser reabastecida por fluxos de iões da magnetosfera, conhecidos como o “vento da Terra”.

As observações de satélite confirmaram a presença destes iões da Terra perto da Lua. Observações do satélite Kaguya durante a Lua cheia detetaram elevadas concentrações de isótopos de oxigénio que se libertaram da camada de ozono da Terra e se incrustaram no solo lunar juntamente com iões de hidrogénio.