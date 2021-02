Dica: Como definir notificações persistentes no iPhone

As notificações são uma espécie de inferno nas nossas vidas, mas já não passamos sem elas. Contudo, temos de afinar estes mecanismos de informação, para que não sejam demais, ou de menos. Bem, hoje vamos falar mesmo disso: tentar que a informação que aparece não seja efémera e nos permita ler, antes de desaparecer. Mas como se faz isso?

O iOS, como muitas vezes já dissemos, é uma espécie de canivete suíço. Como tal, se gastarmos algum tempo a explorar, vamos encontrar o que precisamos. Vamos conhecer então esta dica.

Não há nada que me irrite mais do que receber uma notificação no ecrã de bloqueio do meu iPhone e que esta desapareça antes que eu tenha a hipótese de a ler. Contudo, também deve irritar alguém na Apple, porque para este mal, o remédio está preparado e só temos de fazer os devidos ajustes.

Assim, a proposta de hoje serve para definirmos as nossas notificações como um estilo de faixa persistente. Então, estas permanecerão visíveis até que as consigamos ler. Vamos definir esta regra para as notificações das aplicações que mais usamos.

A diferença entre faixas de notificação persistentes e temporárias

Qual o tipo de banner de notificação é melhor para cada um de nós? Faixas temporárias aparecem durante alguns segundos e desaparecem. Já as persistentes permanecem até que lhes toquemos ou ignoremos. Para as notificações mais importantes do iPhone, nas nossas aplicações mais usadas, provavelmente a faixa persistente é o estilo certo a escolher.

Então vamos lá configurar:

1 – Vamos abrir as Definições;

2 – Clicamos agora nas Notificações.

3 – Agora rolamos a janela para baixo até à app que queremos definir para notificações persistentes;

4 – Agora clicamos em Estilo das faixas.

5 – Temos duas opções. Ou deixamos a que vem predefinida, ou alteramos para Persistente;

6 – A ideia é termos estas mensagens no ecrã bloqueado para podermos ver o que chega e dar um toque para remover.

Por vezes, este tipo de notificação é o bastante para estarmos informados sem termos de abrir a aplicação. No entanto, por predefinição, as Faixas desaparecem muito rápido, o que nos obriga depois a entrar na app para ver estas e outras notificações.

Portanto, é uma dica simples, mas que pode ser importante no dia a dia.

