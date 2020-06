Novos Macs com ARM vão tornar mais difícil a instalação do Windows

De acordo com as informações que vão sendo conhecidas, a Apple tem planos para lançar um Mac com processador ARM já no próximo ano. Assim, 2021 marcará a reviravolta nos processadores da marca de Cupertino. No entanto, há más notícias para os utilizadores Mac que instalavam também o Windows na sua máquina. Com a inclusão dos novos ARM, não vai ser possível ao consumidor fazer Boot Camp e correr o sistema operativo da Microsoft.

Provavelmente já ouviu dizer que os Macs são a melhor máquina para correr Windows, mas isso poderá deixar de fazer sentido.

Windows no Mac? Agora vai ser mais complicado!

Se enquanto utilizador do Mac gosta de ter também instalado o Windows, saiba que essa tarefa vai ficar mais complicada de realizar com as futuras máquinas da Apple. Normalmente uma das formas de instalar o sistema operativo da Microsoft nas computadores da maçã é através do Boot Camp. Esta ferramenta vem incluída no sistema da Apple e permite que os utilizadores instalem o Windows nos computadores Mac com processador Intel.

No entanto, com a migração para os processadores ARM da Apple, vai ser mais difícil instalar o Windows nos novos Macs.

Segundo várias informações, também do lado da Microsoft, o processo vai sofrer obstáculos. Isto porque a empresa apenas vende a versão ARM do Windows 10 a fabricantes e não ao consumidor final. Conforme foi dado a saber por um porta-voz da Microsoft:

A Microsoft apenas cede licenças do Windows 10 ARM a OEMs [Original Equipment Manufacturer]

Questionado pelo site The Verge sobre a possibilidade de alteração desta política para que o Windows 10 possa ser instalado nos Macs com ARM, o porta-voz disse nada mais ter a declarar sobre o assunto.

Apesar de a Apple não mencionar o fim do suporte para Boot Camp no WWDC, mais tarde isso foi referido por Craig Federighi, vice-presidente sénior de engenharia de software da Apple, no podcast Daring Fireball:

Não iremos inicializar diretamente um sistema operativo alternativo. A virtualização é o caminho. Essas máquinas virtuais podem ser muito eficientes, então a necessidade de direcionar a inicialização não deve ser realmente a preocupação.

Sendo assim, cabe ao utilizador escolher outra forma de correr o Windows nos Macs. No entanto, ferramentas de virtualização como VMWare ou Parallels vão também precisar de ser adaptadas pelos programadores para conseguirem funcionar nas máquinas com processador ARM.

