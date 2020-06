Tony Hawk’s Pro Skater, quando passado conhece o presente

Tal como anunciamos aqui, este ano marca o regresso de Tony Hawk’s Pro Skater às lides.

Trazendo toda a nostalgia do jogo que fez a delícia de milhares de jogadores no início do século, também irá apresentar novas caras do panorama atual.

Este será um ano de alegria para os amantes do Skate. Isto, pois além do regresso de Tony Hawk’s Pro Skater (remasterização de Tony Hawk’s Pro Skater 1 e Tony Hawk’s Pro Skater 2), está também previsto a chegada de concorrência, Skate XL.

Entretanto, foi revelado recentemente que, além dos skaters presentes nos jogos originais, foram também adicionadas algumas das estrelas da modalidade na atualidade.

Tal como podem ver no vídeo agora revelado (acima), os jogadores poderão encontrar no jogo, algumas das grandes estrelas do momento, como Nyjah Huston, Leo Baker, Leticia Bufoni, Aori Nishimura, Lizzie Armanto, Shane O’Neill, Riley Hawk e Tyshawn Jones.

“Muitos dos skaters de hoje, cresceram a jogar Tony Hawk’s Pro Skater” revelou Michelle Bresaw, responsável da Activision. “As estrelas mundiais que vamos agora acrescentar a Tony Hswk’s trouxeram muitos dos truques e manobras do jogo para a realidade. Estamos muito orgulhosos que esta remasterização represente a cultura atual do skate, mas com uma lista de skaters que agradarão a todos os jogadores.”

Foi também revelado que quem pré-adquirir o jogo digitalmente, terá acesso a uma Demo a ser lançada em 14 de agosto.

Não se esqueçam que o jogo será lançado a 4 de setembro deste ano para Playstation 4, Xbox One e PC.

Tony Hawk’s Pro Skater