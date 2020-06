A OnePlus iniciou-se no segmento das televisões inteligentes no decorrer do ano passado. As smart TV OnePlus Q1 e Q1 Pro chegaram equipados com Android TV e dirigidos ao mercado indiano.

O momento de renovar a linha chegou e no dia 2 de julho serão então apresentado um novo modelo, com três tamanhos diferentes. A OnePlus já lançou um desafio aos fãs para descobrirem os preços.

OnePlus lança novas smart TV já a 2 de julho

Foi no início de junho que Pete Lau, CEO da OnePlus, revelou que no dia 2 de julho, iria ser lançada mais uma televisão inteligente, direcionada para o mercado indiano. No anúncio podia ler-se “Smarter TV. Smarter Price”, ou seja, esta nova linha de TV será mais inteligente, tal como o seu preço.

Depois desse anúncio, muitas foram as publicações nas redes sociais que foram mostrando alguns pormenores que farão parte destas televisões.

O mais recente anúncio prende-se então com os preços. Sem revelar o valor final, demonstrou que irão ser lançados três tamanhos da televisão e cada um deles terá o seguinte preço: INR1X,999, INR2X,999, e INR4X,999. Junto à publicação, a OnePlus deixou um desafio aos fãs para adivinharem o número que estaria escondido atrás do X.

No pior dos cenários, mas bastante plausível, as televisões custarão INR19,999 (~235 €), INR29,999 (~354 €), e INR49,999 (~590 €). Há que considerar ainda que, ao contrário das OnePlus Q1 e Q1 Pro, estas novas TVs não serão de topo, apesar de se esperarem modelos de grande qualidade.

O que já se sabe…

Além dos hipotéticos preços, a OnePlus já revelou mais alguns pormenores. Neste pequeno rol de revelações já está confirmado que terão suporte para Dolby Vision e Dolby Atmos, e terá uma espessura de apenas 6,9 mm, com margens muito reduzidas. Além disso, terá uma gama de cores das mais altas do segmento.

A nova linha de televisões será apresentada a 2 de julho, nessa altura, voltaremos com as novidades completas.