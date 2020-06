Há alguns anos que se fala da possibilidade da Apple adotar os processadores ARM nos seus computadores. Esta mudança radical faz sentido para muitos, mas levanta algumas questões para a marca para o futuro.

Depois de muitos rumores e informações dadas como certas, surge mais uma indicação desta mudança. Os mais recentes dados apontam que esta alteração seja apresentada muito em breve, na próxima WWDC.

Processadores ARM vão chegar em breve

A Apple tem uma experiência já larga no campo dos processadores ARM. A empresa usa esta arquitetura nos seus dispositivos móveis há alguns e tem a seu cargo o desenho e controla de forma rígida a produção dos mesmos.

Assim, não é totalmente descabida a mudança que se poderá estar a aproximar para breve. Mais uma vez ficará a cargo da Apple a criação desta nova oferta a ser usada, baseada nos processadores ARM. Desta forma evolui e gere o que os seus computadores vão ter acesso.

WWDC 2020 será o palco desta apresentação

Nas informações que surgiram agora, estará para muito breve a novidade que todos esperam. A Bloomberg avança que será já na WWDC deste ano que esta revelação será mostrada. Provavelmente não de uma forma massificada, mas iniciará a transição.

Os dados apontam para que o primeiro modelo a receber esta alteração será o MacBook de 12. Esta proposta chegará mais tarde ao mercado, provavelmente apenas em 2021. A restante gama será alterada ao longo do tempo no futuro.

A Apple tem experiência nesta arquitetura

Para garantir a transição e ter uma proposta viável, a Apple tem 3 processadores a ser preparados. Estes vão ser baseados no SoC A14, que vão ser a base do iPhone 12. Com litografia de 5nm, vão ser principalmente mais eficientes em termos energéticos e noutras áreas.

Um dos maiores problemas que a Apple terá está no software. Muitas marcas vão ter de refazer as suas propostas para que esta alternativa funcione. A marca poderá seguir a abordagem da Microsoft para os processadores ARM e que tem aparentemente funcionado.