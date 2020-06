Apesar de não ser uma das fabricantes de maior sucesso, a Google tem uma presença forte no mercado. Os seus equipamentos Pixel são a montra do que de melhor pode ser criado para o Android e servem de padrão para a indústria.

Mesmo não sendo o seu mais óbvio ramo de negócio, esta é uma área onde a gigante das pesquisas tem apostado. O resultado parece ter chegado agora, com uma informação interessante. A Google vendeu mais smartphones que a OnePlus em 2019.

Google cresceu e vendeu muitos mais smartphones

Desde o Nexus que a Google tem uma presença forte no mercado dos smartphones, tendo crescido depois com os Pixel. Não é a mais vendida e nem a mais disruptiva, mas todos querem ter um smartphone da marca, pelas atualizações no momento e pelas inovações presentes.

Uma informação agora partilhada por Francisco Jerónimo (@fjeronimo) da IDC revelam um momento importante para smartphones da gigante das pesquisas. Os Pixel bateram todos os recordes em 2019 e tiveram um crescimento de vendas de 52%.

Pixel 3a é o responsável por estes números de 2019

Ao todo, e do que é revelado, foram 7,2 milhões de unidades vendidas ao longo de 2019. Curiosamente a maior fatia de vendas não vem dos topos de gama da marca, mas sim da gama média. O Pixel 3a foi um smartphone que sustentou parte deste valor.

Também o Pixel 3teve uma participação importante. Os valores apresentados pela Google em abril apontavam para vendas do Pixel 4 a rondar os 2 milhões de unidades nos últimos 6 meses. Com apresentações discretas, a Google consegue ainda assim ter uma presença forte.

Ficou acima dos valores da OnePlus

Claro que estes números são muito baixos, se comparados com as marcas de topo, deixando a Google abaixo dos 10 primeiros. Ainda assim, e como exemplo da sua presença no mercado, a Google já vende mais que a OnePlus, com toda a sua força.

Espera-se que a gigante das pesquisas apresente novidades mais para o final do ano, com novos Pixel a serem lançados. Claro que com os números que o mercado tem apresentado, este desempenho da Google deverá cair, tal como se espera com muitas mais marcas.