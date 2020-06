Gerir um sistema operativo não é complicado, em especial no Windows 10. Este tem as ferramentas certas disponíveis e qualquer utilizador pode rápida e facilmente controlar as funções mais básicas e as mais complexas.

A questão dos ficheiros eliminados e a sua recuperação é decerto recorrente, permitindo desfazer erros. Ter de volta algo que foi apagado pode ser algo muito importante e, na verdade, é certamente simples de tratar. Veja como pode recuperar rapidamente ficheiros eliminados de uma pasta do Windows 10.

Uma ajuda preciosa para o Windows 10

Os backups são uma parte importante da gestão e manutenção do Windows 10 e de outros sistemas. Ter acessíveis cópias de segurança é importante e permite que não se percam dados importantes e que se querem manter.

O primeiro e mais básico passo é ativar estas cópias de segurança, um processo simples. Depois, e em caso de problemas, será simples recuperar o que se perdeu.

Recuperar ficheiros eliminados no sistema

Para iniciar este processo devem escolher a pasta onde os ficheiros estavam originalmente. Aqui dentro devem carregar com o botão direito do rato e escolher a opção Propriedades. Esta estará no final deste menu.

De seguida, e na nova janela que for, entretanto, apresentada, deve escolher o separador Versões anteriores. Esta irá mostrar a lista das versões da pasta que querem recuperar. Estará organizada por tempo, sendo agrupada pelos mais recentes e mais antigos.

Qualquer pasta pode ser trazida de volta

Após escolher a cópia que querem recuperar, podem escolher igualmente uma das várias opções possíveis. Será possível Abrir, Abrir no Histórico de Ficheiros, Restaurar ou Restaurar para outra pasta. Devem escolher a opção de Restaurar ou Restaurar Para.

De imediato o Windows 10 vai iniciar o processo de recuperação dos ficheiros eliminados da pasta. Este irá demorar algum tempo, dependendo de acordo com o tamanho da pasta que se está a recuperar e do local onde a cópia está feita.

Processo que se faz muito rapidamente

No final, após a cópia dos ficheiros para a pasta pretendida, estes vão estar disponíveis em seguida para serem usados de imediato. DE qualquer modo, será sempre importante validar que a reposição dos ficheiros eliminados da pasta foi corretamente feita.

Este é um processo que devem ter presente para usar no Windows 10. A qualquer momento poderá ser necessário recuperar ficheiros eliminados e que não foram enviados para a Reciclagem. Mais uma vez o Windows 10 mostra decerto ter presente as ferramentas necessárias para ajudar os utilizadores.