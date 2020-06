Icónicos Bose QC35 II poderão estar prestes a chegar ao universo gaming

Os auscultadores Bose QC35 II fizeram história e tornaram-se um ícone do segmento, trazendo o cancelamento de ruído para o mercado comum.

Agora, a marca parece estar a preparar-se para entrar no universo gaming com uma proposta semelhante a estes desejados auscultadores, com os QC35 II Gaming Headset.

Bose Connect, a app que revela demais…

Foi através da equipa APK Insight do 9to5Google que o APK da versão 12.0 da app Bose Connect foi analisado, desvendado assim a inclusão de um novo equipamento, incluindo um pequeno vídeo de demonstração das funcionalidades do produto.

No código da app há indicação de um produto com o codename “Tibbers”. Este nome é uma referência para os jogadores de League of Legends, o urso de peluche de Annie.

Apenas por esta referência, já se poderia vislumbrar algo relacionado ao mundo gaming, no entanto, teria que ser uma associação muito aprimorada. No entanto, há uma sequência de códigos onde é referido um “microfone para jogos”. E com mais alguma análise eis que surge a menção exata a um produto “Bose QC35 II Gaming Headset”.

Os Bose QC35 II Gaming Headset

Além destas indicações, há ainda um vídeo de demonstração das funcionalidades. Neste vídeo há a perceção de que os auscultadores funcionam tanto via Bluetooth como por cabo e a eles pode ser acoplado um microfone externo.

A app Bose Connect é utilizada essencialmente para fazer a ponte entre o smartphone e os dispositivos Bose, como aqui já comprovámos inúmeras vezes. Para cada um dos dispositivos apresenta sempre alguma explicação, bem como apresenta todas as funcionalidades associadas individualmente.

Como tal, a cada novo lançamento de um produto Bose, o mesmo terá que ser introduzido na app, algo que nos leva a concluir que não tardará muito para os auscultadores Bose QC35 II Gaming Headset (ou apenas o microfone como acessório aos já existentes) serem apresentados a público.

Leia ainda: