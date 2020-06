Twitter vai verificar publicações que associem o 5G à COVID-19

Tal como outras redes sociais, o Twitter tem-se esforçado por tornar a sua rede social mais limpa de conteúdos falsos ou inapropriados. Agora, o foco da plataforma são as publicações que associam a rede 5G à pandemia da COVID-19.

A plataforma de Jack Dorsey vai verificar e sinalizar os tweets que façam essa associação, deixando ainda um link para a verificação dos factos.

O Twitter tem estado atento e tomado medidas quando algo que vai contra as políticas da rede social. Nem mesmo os tweets do presidente dos Estados Unidos escapam a esta análise rigorosa.

A nova preocupação da rede social são as publicações que envolvem as mais recentes teorias da conspiração.

Twitter vai verificar e sinalizar tweets que associem o 5G à COVID-19

A rede social de Jack Dorsey está a assinalar os tweets que propagam a desinformação ao associar as redes 5G com a pandemia da COVID-19. Para além de marcar as publicações com estes conteúdos, o Twitter inclui ainda um link para a verificação de factos.

Este link tem a mensagem “Veja os factos sobre a COVID-19” e direciona o utilizador para vários tweets e artigos que desconstroem estas teorias da conspiração.

A rede social não vai eliminar as publicações, mas vai sim deixar estas indicações, até para que outras pessoas possam ver e informar-se melhor sobre o assunto.

De acordo com o Twitter:

Aumentamos a nossa orientação sobre as alegações não verificadas que incitam as pessoas a envolverem-se em atividades prejudiciais, e que possam levar à destruição ou danificação de estruturas 5G, ou que possam causar pânico generalizado, agitação social ou desordem em larga escala.

A disseminação destas teorias já levou, por exemplo, à danificação de pelo menos 77 antenas da rede 5G no Reino Unido.

Os responsáveis por estes atos de vandalismo defendem que a rede ultra rápida enfraquece o sistema imunológico, o que torna as pessoas mais suscetíveis a serem infetadas com a COVID-19. No entanto não há bases científicas que sustentem essas teorias.

Basta uma rápida pesquisa no Twitter sobre “5G”, “COVID-19” ou “Coronavírus” para encontrar alguns tweets que apresentam a mensagem de verificação de factos.

Ao clicarmos nesse verificador, somos levados para uma seção de esclarecimento onde é exibida a mensagem “No, 5G isn´t causing coronavirus” ou seja, “Não, o 5G não está a causar coronavírus”.

Concorda com esta atuação do Twitter?