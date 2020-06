Para ajudar na deteção da COVID-19, a Google e a Apple uniram esforços. Para isso desenvolveram uma forma dos smartphones comunicarem e manterem um registo dos contactos próximos, conseguindo assim saber se os utilizadores estiveram expostos.

Tudo indicava que os mais recentes smartphones da Huawei iam ficar de fora, por não terem acesso aos serviços da Google. A marca resolveu ultrapassar esta limitação e apresentou agora as suas APIs, também ela compatível com as APIs da Google e da Apple.

APIs para detetar contagio da COVID-19

A medida que a Google e a Apple desenvolveram dá a qualquer programador ter acesso a um conjunto de informação essencial sobre a COVID-19. Permite saber se os utilizadores estiveram junto de outros doentes e assim calcular a sua probabilidade de contágio.

Estas APIs são universais e podem ser usadas em qualquer app. A Google está a atualizar os equipamentos Android e a Apple trouxe esta novidade com o iOS 13.5. Assim, muitos países resolveram adotá-las e estão agora a lançar as suas apps de rastreio.

Huawei já tem a sua proposta nesta área

Todos apontavam à Huawei esta falha e que os utilizadores dos seus smartphones iam ficar de fora e eventualmente expostos. A marca resolveu tratar do assunto de forma silenciosa e apresentou agora a sua proposta, que está a ser também lançada numa atualização.

Ao contrário da Apple, e seguindo o que a Google fez, esta chega numa nova versão do HMS Core. Esta dará acesso às APIs (Contact Shield) necessárias para que as apps possam também implementar este rastreio nos smartphones da marca.

Pode ser usada em conjunto com as da Google e Apple

Resta agora aos programadores incorporarem estas APIs nas suas apps e assim incluir os dados que os smartphones Huawei fornecem. Tudo funcionará de forma transparente, tal como acontece com a Google e a Apple.

Mais uma vez a Huawei mostra como consegue dispensar os outros gigantes da indústria e sobretudo criar as suas próprias alternativas. Como estava fora deste projeto essencial, resolveu tomar o problema em mãos e assim encontrar a sua proposta para os seus smartphones.