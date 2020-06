WhatsApp: O seu número de telefone já não vai aparecer na internet

Tal como informamos aqui, milhares de números usados no WhatsApp estavam disponíveis nas pesquisas do Google. Tal aconteceu, porque os utilizadores ativaram a funcionalidade Click to Chat (conversa num clique) que levou a que tal acontecesse.

Os responsáveis pelo serviço informaram que o bug do serviço está resolvido e que se tratava de um problema ao nível do QR. Saiba o que estava à acontecer.

O problema de segurança estava na funcionalidade QR do WhatsApp

Quando ativada a funcionalidade Click to Chat, os números são usados no serviço https://wa.me/ que simplesmente os usa (sem qualquer tipo de cifra). Assim sendo, o número de telefone aparecia associado ao link em plain text. De acordo com as informações do WhatsApp, em causa estava a nova função de código QR que permite convidar pessoas para grupos.

Ao usar tal funcionalidade, o serviço em vez de usar um formato de link de convite de grupo “seguro”, usava um encurtamento de URL que não tinha qualquer tipo criptografia para ocultar o número de telefone. Por esse motivo, a partilha do código QR num serviço indexado pelos bots da Google resultou na exibição pública de milhares de números que apareciam facilmente nas pesquisas do Google.

A Forbes revelou que o WhatsApp descartou inicialmente o relatório que indicava um problema de segurança a este nível, já que todos os utilizadores e empresas poderiam bloquear mensagens indesejadas com apenas um toque. No entanto, face à exposição, o WhatsApp foi mesmo obrigado a resolver tal vulnerabilidade até para confiança por parte dos utilizadores.

Este serviço é um dos quer mais sucesso tem no mundo. Segundo dados, esta plataforma reúne mais de 2 mil milhões de utilizadores. P

Leia também…