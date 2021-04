Os números começam a encaixar nos rumores e nas expectativas dos analistas. Assim, segundo os dados da empresa de análise de mercado CounterPoint o iPhone 12 foi o smartphone mais vendido no mundo em janeiro de 2021.

Outra particularidade diz respeito aos lugares do ranking, segundo os dados apresentados, os iPhones conseguiram ocupar seis dos 10 primeiros lugares.

iPhone 12 foi líder em janeiro

Com o iPhone 12, a Apple voltou à liderança no mercado dos smartphones e aumentou o hype em volta destes dispositivos. Aliás, alguns analistas dizem mesmo que o iPhone 12 poderá destronar o iPhone 6 como o smartphone mais vendido no mundo desde… sempre.

Apesar do mercado Android estar carregado com dispositivos baratos e muito acessíveis, a verdade é que os consumidores parecem dar uma amostra clara no que querem usar.

Como está composto este ranking?

Numa informação apresentada hoje, a empresa mostra que a Apple alcançou seis posições na lista dos 10 modelos de smartphones mais vendidos em janeiro de 2021.

O Apple iPhone 12 liderou a lista, seguido pelo 12 Pro e 12 Pro Max. Estes três modelos do iPhone 12 contribuíram com 71% das vendas totais da Apple no mês.

Havia uma procura reprimida por equipamentos 5G à base do iOS que, junto com fortes promoções das operadoras, resultou em vendas robustas para a série do iPhone 12.

Além disso, a Apple lançou a nova série do iPhone mais tarde do que a data normal, resultando numa forte procura por esses modelos em janeiro.

Estamos Unidos usam cada vez mais iPhones

Quase um terço das vendas da Apple para a série iPhone 12 dizem respeito aos Estados Unidos. Isto deveu-se às fortes promoções das operadoras e à procura pelo 5G. O iPhone 12 Pro Max foi o modelo mais vendido nos Estados Unidos, já que os consumidores preferiram a versão topo de gama. Os modelos antigos do iPhone SE 2020 e do iPhone 11 também continuaram a sair-se bem.

O iPhone 12 mini chegou à lista dos 10 primeiros, atrás dos outros modelos da série do iPhone 12 e também do iPhone 11. O iPhone 12 mini, que oferece especificações semelhantes às do iPhone 12 por um preço inferior, não atraiu compradores. Isso deveu-se ao facto deste dispositivo ter um ecrã menor e menor capacidade da bateria.

E os Android?

Este provavelmente foi um ano dos grandes lançamentos nas marcas líderes do segmento. Os dispositivos Redmi 9A e Redmi 9 com um preço abaixo dos 150 dólares (a rondar os 100 euros em Portugal) conseguiram alcançar o quinto e o sexto lugares, respetivamente, em janeiro de 2021.

Estes smartphones juntos contribuíram com uma participação de 25% nas vendas totais da Xiaomi no mês. A Xiaomi está a expandir gradualmente a sua participação na região do Médio Oriente e África (MEA).

O Galaxy A21s da Samsung conseguiu manter a sua posição na lista dos 10 primeiros. O Galaxy A31, outro modelo da Samsung entre os 10 primeiros, entrou na lista pela primeira vez.

A Samsung está a promover agressivamente a série Galaxy A. Este vem com um design premium, cores novas e especificações mais recentes a preços acessíveis.

O mês de fevereiro não deverá ser muito diferente, contudo, teremos seguramente os novos Galaxy S21 da Samsung que em fevereiro entraram nas preferências de muitos utilizadores, assim como outros modelos de marcas Android.

Leia também: