iTest: É possível transformar um iPhone num Galaxy! A Samsung ajuda

Numa altura em que os iPhones estão de novo no centro de todas as atenções e a Samsung tem concorrência forte dentro do segmento Android, a marca sul-coreana pensou numa estratégia diferente para cativar os utilizadores iOS a migrar para Android. Assim, com a app iTest, a Samsung quer simular o ambiente Android, em concreto dos seus Galaxy e das suas apps, dentro de um iPhone.

Para que tal seja possível, até porque a Apple não iria embarcar nesta ideia, os utilizadores que estejam interessados têm de utilizar uma aplicação web.

Samsung anda a piscar o olho aos utilizadores do iOS

Conforme temos visto, a Apple conseguiu de várias formas deixar os seus concorrentes ansiosos com os mais recentes produtos lançados no ano 2020. Conforme temos visto, a Intel e a Microsoft estão preocupadas com os processadores M1, indo ao ponto de fazer campanhas de marketing apontando diretamente o alvo aos Macs. Por outro lado, o iPhone 12 bate recordes e é o smartphone mais vendido no mundo atualmente, podendo mesmo bater o recorde do titular do primeiro lugar do pódio, o iPhone 6.

No entanto, as marcas concorrentes têm os seus trunfos para tentar travar a Apple de atingir os seus intentos e passar os utilizadores dos produtos da empresa de Cupertino para o outro lado da força. Um exemplo claro é a nova campanha da Samsung que quer desafiar os utilizadores do iPhone e do iOS a experimentar o ambiente Android de um Galaxy.

Assim, para que tal seja possível, os utilizadores interessados deverão ter acesso à web app iTest. Esta aplicação permitirá experimentar uma versão simplificada da One UI com base no Android.

Como usar o iTest no iPhone

Para quem gosta de tecnologia, seguramente irá ter curiosidade em testar o iTest. Assim, vamos ao site através deste link pelo Safari no iPhone. Também é possível utilizar este código QR que disponibilizamos aqui:

Agora, já dentro do site, descarregue a app e siga estas instruções:

E pronto, agora testem dentro da interface os vários menus, como a Galaxy Store, a Gallery, a app de telefone ou o aspeto das Definições:

Por uns momentos até é simpático navegar e ver a fluidez desta amostra de Android a correr no motor do iPhone. Claro, quem usa o iOS percebe que além do design dos ícones do Android ser menos bem conseguido, o próprio sistema operativo, com a interface da Samsung é “diferente em termos mecânicos”.

É evidente que a usabilidade de qualquer um dos sistemas vai muito da experiência de cada utilizador, mas quem usa iOS seguramente, com este teste, dirá que nada bate a forma simples de usar um iPhone ou iPad com os sistemas operativos móveis desenhados “à medida”.