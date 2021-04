Bridgestone: Fábricas europeias de pneus com energia 100% renovável

A Bridgestone anunciou recentemente que todas as suas fábricas europeias de pneus contam agora com o fornecimento de eletricidade de fontes 100 por cento renováveis.

Este anúncio representa um grande progresso na ambição da empresa em reduzir o impacto ambiental das suas operações.

A Bridgestone Corporation está comprometida com o Acordo de Paris e com a neutralidade de emissões de carbono até 2050. Centro Europeu de P&D e Centro de Testes em Roma, Itália, a fábrica PCT em Lanklaar, Bélgica, a fábrica têxtil em Usansolo, Espanha, e a sede da Bridgestone EMIA em Bruxelas, Bélgica… são estas as fábricas que agora funcionam com energia 100% renovável.

De referir que a empresa havia anunciado anteriormente em março de 2020 que 90% da eletricidade consumida nas suas fábricas europeias era proveniente de recursos renováveis.

Bridgestone e Endesa X lançam projetos de autoconsumo em Espanha

A Bridgestone terá também uma instalação de energia solar no último piso de 9,2 MW na sua fábrica de Burgos (uma das três que tem em Espanha e uma das 10 na Europa).

A Endesa X ficará encarregada de instalar mais de 20.500 painéis solares na cobertura da fábrica. Este projeto envolve um investimento superior a cinco milhões de euros e terá uma área total de painéis de mais de 40.000m2, o equivalente a mais de cinco campos de futebol e que representa cerca de um terço da área total da fábrica.

A instalação começará nos próximos meses e deverá estar operacional no final do primeiro semestre de 2022.

A fábrica de Burgos servirá de referência para as demais fábricas que estudam instalações semelhantes no futuro, como parte da estratégia de sustentabilidade do Grupo Bridgestone, que tem como objetivo ser neutro em carbono até 2050 e reduzir as suas emissões de CO2 em 50% até 2030.