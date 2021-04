A Apple tem nos AirPods um dos seus gadgets de maior sucesso. Estes buds têm evoluído ao longo dos anos e tornado-se ainda melhores a cada nova versão, com cada vez mais funcionalidades, marcando o padrão da indústria.

Com a terceira geração dos AirPods a ser preparada pela Apple, espera-se que surjam novidades. O mais curioso agora é que mesmo sem estarem apresentados, já podem ser comprados. A questão é que não são oficiais e são cópias daquilo que se espera que estes venham a ser.

Quer uns AirPods de 3.ª geração?

Espera-se que os novos AirPods cheguem ainda este ano, com muitas novidades por parte da Apple. Têm surgido alguns rumores que mostram o que estes podem trazer, mas ainda estamos longe da sua chegada ao mercado. Isso, no entanto, não tem impedido algumas novidades nesta área.

O mercado das falsificações e dos clones tem estado ativo neste campo e atento ao que a Apple se prepara para apresentar. Assim, e este não é um passo anormal, surgiram já os próximos AirPods para serem comprados. Longe de serem oficiais e da Apple, estão acessíveis a quem quiser arriscar.

Clones dos originais da Apple

Os 2 vídeos aqui apresentados, publicados no TikTok, e depois lançados no Twitter, mostram os primeiros clones conhecidos dos AirPods 3. Do que é possível ver, têm o mesmo design do que se julga ser a próxima proposta da Apple neste campo.

O grau de detalhe que apresentam é grande e poderiam passar muito bem como uns AirPods oficiais. Naturalmente que não o são, até porque a conta que publicou esses vídeos, e que comercializa esses AirPods, faz questão de anunciar que não clones dos originais.

São cópias perfeitas demais

A sofisticação destes clones é muito grande, replicando de forma total o comportamento dos AirPods da Apple. Vai ao ponto de abrir um pop-up no iPhone ao abrir a tampa da caixa de carregamento, mostrando que o emparelhamento está feito.

Este não é um caso raro, mas sim cada vez mais frequente. Ao surgirem as primeiras imagens dos equipamentos da Apple, e de outras marcas, as falsificações surgem de imediato, muitas vezes até antes de os originais serem lançados. Assim, se quer uns AirPods de 3.ª geração, já os pode ter, mas cuidado que não são originais Apple.