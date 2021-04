Banda sonora de Returnal apresentada pela Housemarque

Um dos jogos Playstation 5 mais aguardados dos tempos que se avizinham é, Returnal, da Housemarque.

E a pouco menos de 3 semanas para o seu lançamento, foi divulgada parte da banda sonora do jogo da companhia finlandesa.

Returnal, atingiu recentemente a sua fase Gold, ou seja, por esta altura já estará a ser distribuído pelos países e lojas que o irão vender. Aliás, o jogo já está disponível para reserva tanto nesses pontos de venda habituais como na PlayStation Store.

Returnal chegará em exclusivo à PlayStation 5 a 30 de abril.

Foi recentemente apresentada pela Housemarque, parte da banda sonora de Returnal. Desta forma, foi revelada a primeira faixa musical, The Crash, inspirada na aterragem forçada de Selene no planeta Átropos.

Tanto esta faixa musical como a restante banda sonora são obra de Bobby Krlic que, para além de se apresentar com o nome artístico The Haxan Cloak, compôs a banda sonora do filme de terror Midsommar (2019).

Krlic revelou que pretende, apresentar de forma musical, uma paisagem sonora malévola e assustadora que combina perfeitamente com as características de Átropos.

O álbum de Returnal será lançado no dia 30 de abril ao mesmo tempo que o jogo, como parte da sua Edição Digital Deluxe e chegará às plataformas de streaming no dia 7 de maio. O álbum inclui uma série de misturas únicas criadas especialmente por Krlic para este formato.

Numa entrevista dada ao Blog Oficial da PlayStation, Krlic fala das inspirações e do processo criativo deste projeto, que lida com muitas emoções: “A determinação… A tristeza, a confusão… Uma ameaça constante e um terror que nunca desaparece completamente durante o jogo… Trata-se de descobrir como é que todas essas coisas se complementam e, teoricamente, fazer com que tudo se encaixe, mas nada deixe de se mover”.

Krlic tentou realçar a sensação de ameaça que envolve Selene em toda a composição o que, segundo ele, para além de ser aterrorizante, também aumenta a força da protagonista, uma das suas qualidades mais importantes.

Selene à descoberta de Átropos

A história de Returnal, começa com a nossa personagem (de nome Selene) a ser obrigada a uma aterragem forçada num planeta estranho: Átropos. Selene é uma exploradora grego-americana da organização ASTRA e, desobedecendo aos seus superiores, acaba no planeta a seguir um estranho sinal de transmissão da “Sombra Branca”.

Presa neste planeta estranho, Selene terá de o explorar na procura de uma forma de escapar encontrando pelo caminho, vestígios de uma civilização antiga que podem ajudar a descobrir o que se passa em Átropos.

No entanto, viver e sobreviver neste planeta é difícil e, uma e outra vez, Selene irá ver-se forçada a reiniciar a sua jornada. Sempre que morre, a aventura (ciclo) recomeça, mas… recomeça diferente.

Tal como aqui revelámos, a cada morte o planeta Átropos redefine-se e muda, criando uma camada extra de desafio aos jogadores. Cada morte, acarreta uma mudança em tudo o que se passou e dificilmente os eventos se repetirão no próximo respawn.

O jogador irá inclusive, descobrir os seus próprios restos mortais à medida que avança, ajudando dessa forma a compreender o que se passa neste estranho planeta.

Quando chegar às lojas a 30 de abril, Returnal irá contar com uma Edição Standard, disponível por 79,99€ e uma Edição Digital Deluxe, disponível por 89,99€. Ambas incluem, para além do título, 2 fatos no jogo para Selene.

A Edição Digital Deluxe inclui ainda: