Foxlink, fornecedora de cabos da Apple, quer apostar numa nova fábrica na Índia

Vários fornecedores da Apple estão a abrir unidades de produção fora da China. Com as relações entre Washington e Pequim cada vez mais complicadas, a Apple não quer depender de empresas que estejam unicamente em solo chinês. A Foxconn já deu o mote, com a prospeção no México, depois da Índia, e outras empresas estão a fazer o mesmo caminho. Segundo informações, agora é a vez da Foxlink, a fornecedora de cabos da Apple, apostar numa nova fábrica na Índia.

A empresa vai aumentar a produção, contudo a unidade de produção terá de ser noutro país. É um descentralizar que a Apple tem vindo a apostar desde há uns meses.

A empresa fornecedora da Apple, que fabrica os cabos para a gigante de Cupertino, quer aumentar a sua produção até ao final deste ano de 2020. Assim, a Foxlink, começará já uma nova linha de produção, mas a partir de uma nova fábrica na Índia.

Estas decisões partem de uma situação de tensão comercial que se vive entre os EUA e a China. Como tal, muitos fornecedores da Apple querem conseguir produzir noutras unidades situadas noutras partes do mundo.

Supostamente, a Apple quer um aumento de produção no fornecimento de cabos específicos da empresa, como é o caso do cabo com conetor Lightning. No entanto, não se sabe se esses cabos produzidos nas Índia serão para o mercado indiano ou se serão para exportar.

No momento, os novos smartphones da linha iPhone 12 trazem cabos fabricados na China.

Fornecedores Apple querem abrir unidades fora da China

Muitos dos principais parceiros de montagem da Apple, incluindo Foxconn, Pegatron e Wistron, estabeleceram subsidiárias e fábricas de montagem na Índia, conforme foi referido pela Bloomberg. Assim, a aproveitar esta onda de procura por outros mercados, a Índia tem criado planos de incentivo para que as marcas apostem no país.

Desde há algum tempo, este gigante da Ásia Meridional tem tentado atrair grandes marcas para o seu território, usufruindo do seu programa “Make in India“. Como resultado, recentemente o país aprovou incentivos a dezasseis empresas, incluindo um trio de fornecedores da Apple, num esforço para aumentar a produção nacional de smartphones.

A par disso, as relações entre a índia e os EUA têm sido cimentadas a vários níveis, militar, económico e estratégico.

