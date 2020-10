Urban Strife, novo jogo com o selo Microprose

Foi com extrema satisfação que revelámos aqui o renascimento de uma das marcas que mais fez pelos videojogos das décadas de 80/90: a Microprose.

Na altura indicámos também, 3 jogos em desenvolvimento sob o selo da companhia americana, mas agora surge no horizonte um novo: Urban Strife.

Foi uma das boas surpresas deste ano: ressurgimento da Microprose. Trata-se de uma das companhias de videojogos que mais fez pelo crescimento (em quantidade, diversidade e qualidade) dos videojogos e da sua expansão um pouco por todo o Mundo.

Jogos como Silent Service (1985), Transport Tycoon (1995), F-15 Strike Eagle (1985), F-19 Stealth Fighter (1987), Airborne Ranger (1988), Railroad Tycoon (1990), Civilization (1991), Fields of Glory (1993), Master of Orion II (1996), 7th Legion (1997), European Air War (1998), Star Trek: Birth of the Federation (1999), B-17 Flying Fortress (2000), Gunship! (2000) ou Grand Prix 4 (2002) entre muitos outros, são exemplos de títulos que fizeram história e marcaram, em muitos aspetos, a indústria e o rumo que levou a partir daí.

Urban Strife

Urban Strife é um Tactical RPG que irá colocar os jogadores a lutar contra uma horda de zombies, mas com uma jogabilidade que remontará aos velhos tempos, em que a Microprose reinava.

Nas palavras dos responsáveis da companhia será um jogo que misturará uma jogabilidade estratégica em tempo real da “velha escola” com um ambiente pós-apocalíptico onde teremos de lutar pela sobrevivência e com uma mecânica de RPG. Será aquilo que identificam como o passo evolutivo na jogabilidade de Jagged Alliance 2, ou então, o resultado obtido quando “Jagged Alliance se mistura com The Walking Dead”.

Campanha

O jogador pega num sobrevivente de um Apocalipse zombie que ocorreu dois anos antes. No entanto, o nosso personagem encontra-se amnésico sem grandes recordações do seu passado. Somos encontrados e salvos pela comunidade de sobreviventes duma cidade no sul dos Estados Unidos da América.

Com o decorrer do jogo, o nosso personagem vai-se tornando mais forte e mais influente, acabando por se tornar líder desta comunidade. O objetivo é o de fazer dela um bastião de sobrevivência para a Humanidade, reerguendo a sociedade (colocar de novo funcional a Rádio da cidade, reabrir o Hospital local,…) e alimentada com a esperança de um futuro melhor.

No entanto, não estamos sozinhos e existem várias fações espalhadas pela cidade. Cabe ao jogador decidir as alianças ou negociações a fazer, ou então, caso não seja possível, entrar em conflito com elas.

O jogo encontra-se em desenvolvimento com recurso ao Unreal Engine o que faz com que o sistema de balística seja mais realista, assim como o ciclo dia-noite.

Uma palavra ainda para o facto dos responsáveis pelo jogo indicarem que cada NPC terá uma IA independente, baseada em alguns fatores que influenciam o seu comportamento, como os valores morais da sua fação, a fome, a sede, o seu estado de saúde,…

As armas e o combate

Uma das responsabilidades que o jogador terá na sua aventura pela gestão da comunidade, passa pelo recrutamento de novos elementos para o acampamento. As necessidades são de várias ordens e, se por um lado é necessária mão-de-obra para ajudar na manutenção da base, por outro lado, também é recrutar novos elementos para a milícia de defesa.

Em Urban Strife não faltarão armas, tanto para a defesa do nosso acampamento dos zombies, como para lutar contra outras fações: Pistolas, shotguns, armas de caça, armas de assalto e sniper rifles estarão ao nosso dispor no jogo.

No entanto, o combate de proximidade também estará presente, tanto com recurso a armas como facas, machados… mas também com o uso de escudos e proteções.

Urban Strife usa ainda um sistema de Action Points (à semelhança de Jagged Alliance 2), que permite o uso de turnos consecutivos ou de interrupções, com base nas skills dos nossos personagens.

Os zombies partilham de uma característica importante que é o facto de se movimentarem em conjunto no seu turno. Por outras palavras, existe apenas um único turno em que os zombies se deslocam, sendo o movimento/ação de cada um, independente e resultado de decisões de cada zombie.

Recolha de recursos

O jogo terá ainda uma forte componente de exploração e recolha de recursos. Isto, pois o abrigo onde se encontram as pessoas que nos acolhem ao início, está em ruínas e precisa de claros melhoramentos. Para isso, o jogador terá de recolher recursos nas redondezas. Com recurso aos sobreviventes da comunidade tentaremos reconstruir o abrigo até se tornar em algo habitável.

Dependendo das alianças que se façam, vamos também desbloqueando upgrades importantes para melhorar a gestão do nosso acampamento.

Fações

Existem 3 fações principais na cidade de Urban que lutam pelo domínio das suas ruínas e despojos:

The Rogue Army Garrison, um grupo armado que quer limpar a cidade de Urban de zombies, malfeitores e quaisquer outros que considerem nefastos

The Cult of Second Chance, uma seita de adoração dos Zombies

The Shady Lady Bikers, um gangue de motards que se dedica a atividades mais alternativas, como o tráfico de bebidas e armas, ou a prostituição

O jogador pode escolher uma delas como aliada, mas com a advertência que… nenhuma delas é composta por santos e que para levar a cabo os nossos objetivos finais, teremos de tomar decisões questionáveis moralmente.

O foco do jogo é a sobrevivência e como tal, decisões terão de ser tomadas. Sejam elas, quais forem.

Atirar a matar… ou não

Uma característica interessante de Urban Strife é o facto de, no calor da luta, podermos tentar atingir os inimigos com objetivos distintos.

Pelo que se sabe, foi implementado um sistema no qual cada corpo será composto por várias zonas distintas, sendo dessa forma possível atingir os inimigos com tiros certeiros, quer para mortes instantâneas, quer para apenas os incapacitar.

Urban Strife encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios da White Pond Games, fundados Razvan Radu e Alex Trutescu, ex-membros da Ubisoft e que participaram em projetos como Assassin’s Creed, Tom Clancy’s: Ghost Recon: Wildlands, Endwar, etc.), I Am Alive, ZombieU, etc.