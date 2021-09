Evento Apple: o iPhone 13 (ou será 14?) e outras novidades esperadas

A Apple, depois de um ano atribulado para toda a indústria da tecnologia, volta a trazer o seu grande evento anual de apresentação dos novos smartphones para o mês de setembro. No evento de hoje será dada a conhecer a nova linha do iPhone 13, que por superstição poderá mesmo vir a ser chamado de iPhone 14. Além dos smartphones, serão apresentados o Apple Watch Series 7 e os AirPods 3.

Haverá ainda espaço para mais algum anúncio?

O Apple iPhone 13 e outras novidades esperadas

A grande novidade do evento da Apple de hoje vai, sem dúvida para o iPhone. A linha de smartphones vai ser renovada e o iPhone 12 vai receber o seu tão esperado sucessor. A dúvida quanto ao nome poderá ser descabida, mas, nos Estados Unidos, parece haver uma grande superstição em torno do número 13, pelo que vários analistas apontam esta linha como a 14. Mas esse será apenas um pequeno pormenor de marketing.

O iPhone 13, como será chamado até indicação oficial em contrário, não deverá ter grandes diferenças visuais quando comparado com o iPhone 12. No entanto, espera-se que haja um notch menos evidente e uma taxa de atualização nos ecrãs mais elevada em todos os modelos (ou na sua maioria). O ecrã deverá ter também o chamado always-on, para um ecrã sempre ligado e com informação útil. A bobina magnética do MagSafe deverá ser maior e com ímanes mais fortes.

O maior upgrade será mesmo relacionado com as câmaras. Espera-se que a ultra grande angular tenha uma melhoria significativa no zoom ótico, que haja Modo Retrato em vídeo, que haja um recurso avançado para os exploradores dos céus noturnos.

Ainda com algumas reticências em relação à versão mini, são esperados quatro modelos do iPhone 13:

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

O Apple Watch Series 7 será também apresentado no decorrer do evento de hoje, sendo que este novo relógio deverá sofrer uma importante mudança na sua imagem, face aos modelos anteriores, além de passar a contar com modelos de 41 e 45 mm ao contrário dos típicos 40 e 44.

Nesta nova estrutura haveria espaço para baterias maiores e para novos sensores que irão melhorar a monitorização da saúde e bem-estar dos utilizadores.

Relativamente aos AirPods, poderemos estar perante a chegada da terceira geração destes earbuds. Este é um dos produtos que mais vende dentro da empresa e a sua atualização é aguardada com bons olhos por parte dos fãs da marca.

E mais?...

Estes três produtos são vistos como certos no evento de hoje. No entanto, há rumores que apontam para a possível apresentação dos novos iPad Mini e iPad Air. Ainda assim, a Apple poderá reservar estes lançamentos para uma data posterior.

O evento começa às 18 horas de Lisboa e nós estaremos aqui a acompanhar todas as novidades em direto. Junte-se a nós e partilhe a sua opinião sobre os novos produtos Apple.

Acompanhe o evento em direto