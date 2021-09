Afinal em que país do mundo a internet é mais rápida? E em Portugal?

O acesso à internet é hoje quase uma necessidade básica. Quanto mais rápido for esse acesso, melhor a experiência de navegação, mas também, provavelmente, melhor a produtividade.

A empresa britânica Cable lançou recentemente um estudo que revela em que país do mundo a internet é mais rápida. Na lista também está Portugal!

Se tinha curiosidade em saber em que ponto do planeta a internet é mais rápida agora já pode ter acesso a essa informação. De acordo com a empresa Cable, que realizou comparações das ligações à internet em 224 países, Jersey é o país vencedor com uma taxa média de 274,27 Mbps. Na segunda posição está o Liechtenstein com 211,26 Mbps e na terceira posição a Islândia com 191,83 Mbps.

Os cinco países do mundo com velocidades de rede mais lentas são Turcomenistão (0,50 Mbps), Iémen (0,68 Mbps), Etiópia (1,20), Guiné-Bissau (1,24 Mbps) e Guiné Equatorial (1,30 Mbps).

E Portugal? Qual a velocidade média de acesso à internet?

De acordo com o mapa dinâmico disponibilizado, Portugal ocupa a 34ª posição no ranking. Segundo a informação, a velocidade média de acesso à internet é de 63,02 Mbps. Tal significa, por exemplo, que para fazer um download de 5GB o utilizador tem de esperar cerca de 10 minutos.

A informação sobre todos os países pode ser consultada online na página disponibilizada pela Cable. De referir que da lista apresentada, há 94 países que não oferece ligações superiores a 10 Mbps.

Internet no mundo