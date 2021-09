Rumor: Apple pode saltar o iPhone 13 e lançar o iPhone 14 esta semana

Parece já estar tudo a postos para o tão esperado evento da Apple onde serão apresentados os mais recentes produtos da marca de Cupertino. O mais aguardado, claro está, é o novo iPhone 13, sobre o qual já muita tinta se escreveu.

No entanto, estão a ganhar força alguns rumores recentes que indicam que a marca da maçã poderá passar o iPhone 13 e lançar já esta semana o iPhone 14. O motivo estará relacionado com questões de superstição.

iPhone 13 dará lugar ao iPhone 14?

Pelo menos é isso que os rumores indicam. A Apple poderá então descartar o iPhone 13 e apresentar o iPhone 14 já esta semana, mais concretamente na terça-feira, dia 14 de setembro.

Esta informação começou a ganhar força durante este fim-de-semana através de algumas fontes que acompanham as tendências da rede de produção da marca da maçã.

Sobre o potencial motivo, talvez o leitor já esteja a ver mais ou menos qual é. Tudo indica que esta possibilidade esteja relacionada com questões de superstição. Isto porque em vários países do mundo, Portugal incluído, o número 13 representa um número de azar. Nos EUA, por exemplo, há alguns edifícios que passam do 12º para o 14º e alguns aeroportos não possuem a plataforma de embarque nº 13.

Para já ainda não há nenhum dado oficial da Apple que aponte neste sentido. E provavelmente será lançado o iPhone 13, tal como se espera. Até porque parece que a superstição não é uma preocupação da marca da maçã. Prova disso são o lançamento do MacBook de 13" e do iOS 13.

No entanto já não falta muito para apurarmos o que vai na verdade apresentar a empresa de Tim Cook. O evento da Apple está agendado para esta terça-feira, dia 14 de setembro, pelas 18 horas, em Portugal Continental. Tal como já é hábito, vamos acompanhar tudo em direto aqui no Pplware para lhe dar a conhecer todas as novidades.

Leia também: