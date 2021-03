Galaxy S21 Ultra 5G com fracos resultados de câmara nos testes DxOMark

Os testes feitos pelo site DxOMark tornaram-se populares, pois avaliam as câmaras e os ecrãs dos dispositivos com reconhecido rigor. Apesar de não serem análises vinculativas à qualidade geral dos produtos, são, contudo, um indicador válido. Assim, na análise feita agora ao topo de gama da Samsung, o Galaxy S21 Ultra 5G, o resultado dececionou bastante.

Segundo o que foi apresentado, o DxOMark dá ao Samsung Galaxy S21 Ultra uma pontuação mais baixa do que ao S20 Ultra.

DxOMark coloca topo de gama da Samsung na 17.ª posição

O DxOMark é um site comercial descrito como “uma referência independente que avalia cientificamente smartphones, lentes e câmaras”. Assim, sempre que as marcas lançam os seus dispositivos dentro destes segmentos, o site expõe o seu trabalho analítico.

Conforme podemos agora ver, o DxOMark concluiu a análise da câmara do Samsung Galaxy S21 Ultra, equipado com uma unidade de SoC Exynos.

De facto os resultados não são bons, pois estamos a falar de uma pontuação geral de apenas 121. O Galaxy S20 Ultra, lançado há um ano, ficou à frente no último teste.

Segundo o relatório apresentado da análise, o modelo 2021 obteve 128 pontos na fotografia, 76 para o zoom e 98 para o vídeo. O telefone mais antigo arrecadou uma pontuação de 128 na fotografia, mas ganhou nas categorias de zoom (88) e vídeo (106).

O que se passou com o Galaxy S21 Ultra 5G?

Observando alguns resultados, percebemos que no teste de zoom, a câmara ultra grande angular teve um bom desempenho. Então, o problema esteve do outro lado – as duas unidades de zoom não atenderam às expectativas.

Como tal, o somatório de pontos colocou este topo de gama no 17.º lugar no ranking. Aliás, ficou mesmo atrás do iPhone 11 Pro Max, que saiu antes do Galaxy S20 Ultra. O iPhone 11 Pro Max obteve 132 pontos na fotografia, 59 no zoom e 109 no vídeo.

Avaliação DxOMark

Os testes mostram que a exposição do alvo é geralmente precisa e o alcance dinâmico é amplo. Como resultado, são mostrados bons detalhes tanto nas áreas de destaque como nas áreas de sombra da moldura.

O processamento HDR parece ser um pouco instável, contudo, mostra uma variação notável entre disparos consecutivos da mesma cena.

A cor parece agradável e os tons de pele são equilibrados ao fotografar com níveis razoáveis de luz, mas a saturação diminui com pouca luz. O sistema de focagem automática também abranda em cenas de baixa luminosidade e alto contraste.

O trade-off textura/ruído é uma área onde o S21 Ultra 5G deixa mais espaço para melhorias, especialmente o ruído é muito pior do que em alguns concorrentes diretos. Há uma perda percetível de detalhe fino ao fotografar em interiores e com pouca luz.

Segundo o DxOMark, o ruído é visível em praticamente todas as imagens, mesmo naquelas gravadas com luz brilhante. O ruído de imagem pode tornar-se bastante intrusivo e não se limita apenas ao aspeto granuloso do ruído de luminância – por vezes, o ruído cromático também é visível.

Zoom continua a ser o trunfo das câmaras, mas…

A pontuação zoom é de 76 e é ajudada por um desempenho decente da lente ultra grande angular. Esta câmara oferece um campo de visão expansivo, mas tal como com a câmara larga primária, o ruído tem um impacto negativo na qualidade da imagem.

Apesar dos Samsung terem um bom zoom face à concorrência, este, segundo os testes agora mostrados, deixam a desejar. O nível de detalhe é bastante baixo em toda a gama do tele zoom, com textura não natural e artefactos de fusão.

Leia a análise completa: