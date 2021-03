O Android é um sistema operativo que se adapta às necessidades e preferências dos utilizadores. Menos fechado que outras opções do mercado, dá-lhes uma liberdade grande, podendo controlar quase todas as opções e funcionalidades.

Curiosamente, uma das lacunas que o Android tem, recai no WiFi e na impossibilidade de definir a prioridade destas redes. Claro que a sua abertura dá espaço a que existam opções na Play Store que compensem esta falha, devolvendo ao utilizador o que precisa.

A possibilidade de definir a prioridade das redes WiFi, como mostrámos ontem, permite que os utilizadores possam definir quais as redes a que se ligam. Assim, e mesmo com todas as redes presentes, o Android liga-se apenas onde deve e está definido.

WiFi Prioritizer

A primeira opção para conseguir ter este controlo chama-se WiFi Prioritizer. Esta tem uma interface simples e minimalista, tal com se quer. Apresenta a lista das redes configuradas e permite que estas sejam movidas, para a ordem e prioridade pretendida.

No campo das opções, o WiFi Prioritizer volta a resumir tudo ao essencial. Os utilizadores podem definir qual o nível de sinal para mudar de rede e qual a frequência com que a avaliação é feita. Podem ainda definir se é lançado no arranque do Android e se querem notificações.

Wi-Fi Switcher

O Wi-Fi Switcher, a segunda opção de app apresentada, tem uma filosofia mais alargada e com outras opções para o utilizador. Para além da prioridade das redes, permite ainda controlar como e quando a mudança no WiFi é feita no Android.

Para a usar devem definir quais as redes preferenciais e quais as condições para que a mudança seja feita. Garantem assim a mudança para redes melhores e com melhor sinal, definindo a prioridade destas redes.

Com estas duas soluções conseguem controlar o WiFi no Android de forma única. O que devia estar de base neste sistema chega assim pelas mãos de duas apps que ajudam os utilizadores. Aproveitem e vão certamente ter uma ligação à Internet melhor.