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Esta VPN recusou-se a bloquear sites de IPTV e o tribunal deu-lhe razão

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Autor: Pedro Simões

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  1. Filipe says:
    27 de Maio de 2026 às 09:39

    Façam o streaming mais barato, se a CazeTV consegue transmitir a LaLiga de graça, algo deve estar errado 🙂

    Responder
  2. Max says:
    27 de Maio de 2026 às 11:24

    Convém perceber a questão toda:
    – Bloqueio por DNS – o nome do domínio é uma coisa (p.ex. sitepirata.com) e o seu endereço de IP é outra (p. ex. 192.0.2.1). Quando a entidade oficial enviava para os operadores/provedores de serviços de internet (ISP, como a Vodafone ou a NOS) listas de sites a bloquear com o nome do domínio, bastava mudar o servidor DNS (o que converte sitepirata.com em 192.0.2.1) do operador para outro, como seja, da Google ou da Cloudflare. O servidor do operador “desconhecia” site pirata.com, o da Google fazia seguir para o endereço de IP.
    – Bloqueio por endereço de IP. La Liga, autorizada por sentença de um tribunal de Madrid, passou a enviar listas aos ISP (Vodafone, Moviststar, …) dos próprios endereços de IP, fazendo cair o “truque” da alteração do servidor de DNS.
    – Bloqueio por endereço de IP nas VPN. Em fevereiro, o tribunal de Córdoba, alargou o bloqueio a duas VPN, NordVPN e ProtonVPN, passando La Liga a enviar-lhes as mesmas listas de IP. O mesmo tribunal recusou agora aplicar uma multa à NordVPN por incumprimento, pedida por La Liga.
    Os argumentos da NordVPN, não são de que, tecnicamente, não pode impedir os bloqueios de IPs, são dos efeitos de que isso teria em serviços que nata têm que ver com pirataria, argumentos que são também usados pela Clouflare, que tem um litígio em tribunal com o estado espanhol, à espera de julgamento.

    Responder

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