Esta VPN recusou-se a bloquear sites de IPTV e o tribunal deu-lhe razão
Continuam as investidas contra a IPTV, com ações e medidas que nem sempre são as mais lógicas. Uma VPN bateu o pé e acabou em tribunal. A LaLiga espanhola queria sanções, mas, em vez disso, recebeu uma advertência. O bloqueio em massa de endereços IP causa mais problemas do que soluções.
Esta VPN recusou-se a bloquear a IPTV
Em fevereiro de 2026, o Tribunal Comercial de Córdoba concedeu à LaLiga e à Telefónica Audiovisual Digital medidas cautelares contra a NordVPN e a ProtonVPN. Os dois fornecedores de VPN foram obrigados a bloquear endereços IP identificados como fontes de streaming ilegal de jogos do campeonato espanhol. Um mecanismo dinâmico permitiu à liga enviar listas atualizadas sem ter de voltar ao juiz.
A NordVPN e a ProtonVPN nem sequer tinham sido ouvidas antes da decisão. Três meses depois, a LaLiga voltou a tribunal em busca de sanções financeiras, alegando que a NordVPN não tinha cumprido a ordem judicial. A 19 de maio, o tribunal de Córdoba rejeitou o pedido da LaLiga. A NordVPN apresentou dois argumentos técnicos convincentes.
Em primeiro lugar, os endereços IP dos piratas mudam constantemente (muitas vezes em questão de horas), e as listas fornecidas pela liga já estavam desatualizadas no momento do bloqueio. Em segundo lugar, o bloqueio ao nível do endereço IP provoca um bloqueio excessivo e massivo de serviços legítimos que partilham a mesma infraestrutura.
Tribunal deu-lhe razão e lançou advertência
A lista de danos colaterais documentados em Espanha é impressionante. Cloudflare, Vercel, GitHub e Docker tornaram-se inacessíveis ou intermitentemente indisponíveis para os utilizadores espanhóis durante as janelas de jogo. Mais de 3.000 websites perfeitamente legítimos foram afetados em alguns fins de semana. O juiz considerou que existia uma "disputa técnica genuína" e considerou as sanções injustificadas.
A NordVPN reconhece a legitimidade do combate à pirataria, mas sublinha o seguinte. Os métodos utilizados devem ser "proporcionais, tecnicamente fiáveis e respeitosos de todos os que dependem da mesma infraestrutura partilhada". O bloqueio generalizado de endereços IP imposto às VPN "falha em todos estes pontos". A estratégia europeia anti-pirataria opera agora por camadas.
Em primeiro lugar, os ISPs são obrigados a bloquear os nomes de domínio. A seguir, os servidores DNS públicos (DNS da Google, DNS da Cloudflare) são visados para evitar a sua evasão. Por fim, as VPN são consideradas o último elo da cadeia.
Façam o streaming mais barato, se a CazeTV consegue transmitir a LaLiga de graça, algo deve estar errado 🙂
Convém perceber a questão toda:
– Bloqueio por DNS – o nome do domínio é uma coisa (p.ex. sitepirata.com) e o seu endereço de IP é outra (p. ex. 192.0.2.1). Quando a entidade oficial enviava para os operadores/provedores de serviços de internet (ISP, como a Vodafone ou a NOS) listas de sites a bloquear com o nome do domínio, bastava mudar o servidor DNS (o que converte sitepirata.com em 192.0.2.1) do operador para outro, como seja, da Google ou da Cloudflare. O servidor do operador “desconhecia” site pirata.com, o da Google fazia seguir para o endereço de IP.
– Bloqueio por endereço de IP. La Liga, autorizada por sentença de um tribunal de Madrid, passou a enviar listas aos ISP (Vodafone, Moviststar, …) dos próprios endereços de IP, fazendo cair o “truque” da alteração do servidor de DNS.
– Bloqueio por endereço de IP nas VPN. Em fevereiro, o tribunal de Córdoba, alargou o bloqueio a duas VPN, NordVPN e ProtonVPN, passando La Liga a enviar-lhes as mesmas listas de IP. O mesmo tribunal recusou agora aplicar uma multa à NordVPN por incumprimento, pedida por La Liga.
Os argumentos da NordVPN, não são de que, tecnicamente, não pode impedir os bloqueios de IPs, são dos efeitos de que isso teria em serviços que nata têm que ver com pirataria, argumentos que são também usados pela Clouflare, que tem um litígio em tribunal com o estado espanhol, à espera de julgamento.