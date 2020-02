De modo a melhorar o resultado final das fotografias, praticamente todos os smartphones já disponibilizam o modo HDR.

Conheça 7 dicas para saber quando e como o utilizar.

O alcance dinâmico ou faixa dinâmica das câmaras é, normalmente, muito menor que o olho humano. Para tentar melhorar esse aspeto, algumas técnicas foram criadas para ampliar este alcance das imagens digitais, como é o exemplo do HDR.

De uma forma muito resumida, este modo tem como objetivo obter o maior alcance dinâmico possível com a câmara do seu smartphone, tentando melhorar as luzes e sombras.

Para que possa usufruir ao máximo do HDR, apresentamos algumas dicas para a utilização deste sistema.

Sem modo automático

O modo automático do HDR ajuda a que todos aqueles que não possuem grande conhecimento fotográfico não precisem de pensar muito ao decidir quando usar ou não este modo. Contudo, em alguns smartphones os modos automáticos nem sempre são bem ajustados, Nesses casos, o HDR poderá ser utilizado quando não é necessário o que dará à foto um aspeto mais irreal do que deveria.

Em geral, sempre que possível, é aconselhável usar o modo HDR manualmente, Por exemplo, quando se tirar uma fotografia em contraluz (ou outros tipos de grande contraste de luz), na maioria dos casos será necessário utilizar este modo.

Testar primeiro sem HDR

Por vezes, para se conseguir uma excelente fotografia, o melhor mesmo é parar um pouco para poder experimentar vários modos. Experimente primeiro tirar uma foto sem HDR. Em seguida, poderá verificar se a faixa dinâmica é adequada ou não e assim decidir se é necessário ativar este modo.

O alcance dinâmico é a capacidade da câmara capturar os detalhes nas luzes e sombras da mesma imagem. Ou seja, se se tirar uma fotografia normal e se perceber que uma área é mais escura ou mais clara para o seu gosto, saberá que a faixa dinâmica do smartphone não é suficiente e poderá usar o HDR.

Não exagerar no efeito do HDR

Existem aplicações como a Snapseed (editores de fotos) que têm a possibilidade de sombrear ou aumentar o efeito e a intensidade do HDR.

Se colocar no máximo, acabará por obter uma imagem mais imperfeita ou irreal do que deveria.

O foco automático pode ajudar

Independentemente de se utilizar o modo HDR automático ou apenas o ativar manualmente, há um pequeno truque que o poderá ajudar algumas vezes. Como já referimos, existem smartphones onde o HDR é mal ajustado, podendo originar uma foto muito clara ou queimada.

O truque neste caso é tocar na parte inferior do ecrã para que este analise novamente a imagem e ajuste a exposição de luz. Pode resultar na maioria dos casos, por exemplo, tocar nas áreas mais iluminadas para que o smartphone tome como referencia essa luz e aumente as sombras com o HDR.

Salvar sempre a foto original

Algumas câmara de smartphone permitem tirar duas fotografias ao mesmo tempo, onde uma é apresentada com HDR e outra sem este modo ativo. Normalmente estes dispositivos guardam a foto original para que se possa analisar no fim qual a preferida. Se o seu smartphone tiver a possibilidade de guardar as fotos originais, é recomendado que esteja sempre ativo.

Deste modo, sempre que for preciso poderá recuperar a foto “original”, ou seja, sem o modo HDR, para poder comparar e decidir qual delas gosta mais sem ter de tirar nova fotografia. Isto é especialmente útil quando não se tem tempo para andar a tirar várias fotos ativando e desativando o modo HDR.

Desativar o HDR à noite

O HDR e as fotografias noturnas dificilmente se dão bem, por isso é que geralmente é melhor não usar este modo à noite. Se o utilizar, é facil para o smartphone aumentar as aquarelas como forma de exposição. Isso significa que os detalhes serão perdidos nos objetos que aparecem nas fotografias e que as bordas poderão ficar indefinidas ou borradas, como se esta estivesse pintada.

Existem smartphones com uma boa qualidade HDR à noite, como o Google Pixel, mas se não tiver um dispositivo de última geração o melhor será mesmo esquecer este tipo de fotos.

Smartphone estabilizado e sem objetos em movimento

De modo a formar uma fotografia HDR, o seu smartphone capta várias fotos para obter um resultado final. Na maioria dos casos, tirar fotos com objetos em movimento de fundo é sempre difícil mesmo durante o dia. Numa foto HDR esta dificuldade acaba por ser maior.

Ou seja, num caso que tenha de tirar uma foto com elementos em movimento o melhor é esquecer o modo HDR. Por outro lado, será sempre mais fácil para estes casos ter o smartphone o mais estável possível de modo a melhorar o efeito final, não descartando a ideia de usar até mesmo um tripé.

Aplique estas dicas nas suas fotografias e verá que conseguirá atingir melhores resultados no seu smartphone.