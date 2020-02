Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

One – Metallica

Metallica é uma banda norte-americana de heavy metal originária de Los Angeles, mas com base em San Francisco. O seu reportório inclui tempos rápidos, pesados, melódicos, instrumentais e musicalidade agressiva, a qual os colocou no lugar de pioneiros do thrash metal e uma das bandas fundadoras do Big Four of Thrash, conjuntamente com Slayer, Megadeth e Anthrax. Os Metallica formaram-se em 1981, após James Hetfield responder a um anúncio que Lars Ulrich colocou no jornal local. A sua formação atual apresenta os fundadores Ulrich (bateria) e Hetfield (voz e guitarra base), o guitarrista Kirk Hammett (que se juntou à banda em 1983), e o baixista Robert Trujillo (membro desde 2003). Antes de chegarem à sua formação atual, a banda teve outros integrantes, sendo eles: Dave Mustaine (guitarra), Ron McGovney, Cliff Burton e Jason Newsted (baixo).

Com os lançamentos dos seus quatro primeiros álbuns, os Metallica ganharam uma crescente base de fãs na comunidade de música underground, e alguns críticos dizem que Master of Puppets (1986) é um dos álbuns de thrash metal mais influentes e “pesados”. Logo após, a banda alcançou enorme sucesso comercial com o seu álbum autointitulado de 1991 (também conhecido como The Black Album), que já vendeu 40 milhões de cópias pelo mundo até hoje. Com este lançamento a banda expandiu o seu direcionamento musical, atingindo uma audiência mais mainstream. Com os lançamentos de Load e Reload nos anos 1990, os Metallica tentaram aproximar-se do rock alternativo que fazia sucesso na época para ganhar uma nova base de fãs, mas foi acusada por seus fãs antigos de “vender-se” para as editoras. Em 2000 os Metallica estiveram entre os vários artistas que apresentaram uma ação judicial contra o Napster por partilhar materiais protegidos por direitos de autor livremente sem o consentimento dos membros da banda. A resolução foi tomada, e o Napster tornou-se um serviço pago.

Apesar de atingir o primeiro lugar na Billboard 200, o lançamento de St. Anger em 2003 foi controverso pelas influências de nu metal e a produção musical crua de Bob Rock. O disco sucessor, Death Magnetic (2008), foi produzido por Rick Rubin e recebeu avaliações mais favoráveis. Mais tarde, a discografia de estúdio do conjunto somou o álbum Lulu (2011), em parceria com Lou Reed e que recebeu críticas mistas. Em 2012, a banda fundou a sua própria editora, chamada Blackened Recordings, e adquiriu os direitos de todos os seus álbuns de estúdio. O seu disco mais recente é Hardwired…to Self-Destruct, lançado no fim de 2016. Em mais de 30 anos de carreira, os Metallica já lançaram dez álbuns de estúdio, quatro álbuns ao vivo, dez álbuns de vídeo, entre outros. Tornaram-se uma das bandas mais influentes e bem sucedidas de todos os tempos, tendo vendido cerca de 200 milhões de discos no mundo inteiro. A banda já recebeu nove Grammy Awards, entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2009 e tem seis álbuns consecutivos em primeiro lugar na Billboard 200.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify